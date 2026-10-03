Vincenzo Montella'dan istifa cevabı: "Eleştirilere kulak asmak istemiyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3 golle kaybedilen mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. A Ligi'nin seviyesine dikkat çekerek deneyim kazandıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, "A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz." diye konuştu. İstifa tezahüratları hakkında gelen soruyu cevaplayan Montella, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık." dedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü haftasında Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"A LİGİ'NDEKİ SEVİYE MAALESEF BÖYLE"

A Ligi'nin seviyesine dikkat çeken Vincenzo Montella, "Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz. Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün. Futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Biz de şu an bu seviyede deneyim kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SEVİYEDE RAKİPLER AFFETMİYOR"

Daha fazla çalışarak gelişmeye devam edeceklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularımı reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!" dedi.

Vincenzo Montella

İSTİFA TEZAHÜRATLARI HAKKINDA

Kendisi için yapılan istifa tezahüratları hakkında gelen soruyu cevaplayan Montella, "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." diye konuştu.

"YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI GÖRÜNCE GURUR DUYUYORUZ"

Takımının mücadelesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Kurguları yapan, sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Yapmaya çalıştıklarını görünce gurur duyuyoruz. Bazen belirli detaylarda rakip üstün olabiliyor. Belki de son kararları daha net verebilirsek farklı bir skor da alabilirdik. Maalesef böyle oldu. Rakipler bu konuda daha üstündü." ifadelerini kullandı.

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