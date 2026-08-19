Nevşehir’de dün madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz’ün, kaza öncesi çektiği video ortaya çıktı. Karagöz’ün aracı sürerken kendisini kameraya kaydettiği ve bu anları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi gişeleri yakınlarında dün korkunç bir kaza meydana gelmişti. Burak Karagöz idaresindeki madeni yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, yangın çıkmıştı.

Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti! Kaza öncesi çektiği son görüntü ortaya çıktı

YANARAK CAN VERMİŞTİ

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti! Kaza öncesi çektiği son görüntü ortaya çıktı

ÇEKTİĞİ SON GÖRÜNTÜ

Karagöz’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kaza öncesi çektiği video ortaya çıktı. Karagöz’ün, kaza öncesinde kullandığı tırdan çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti! Kaza öncesi çektiği son görüntü ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Ankara-Niğde Otoyolu Nevşehir Derinkuyu Gişeler yakınında Burak Karagöz (30) idaresindeki madeni yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti! Kaza öncesi çektiği son görüntü ortaya çıktı

Kazanın ardından tırın deposunu delinirken, sürtünmesinin etkisiyle yangın çıktı. . Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞanlıurfa

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