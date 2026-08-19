Adana'da Kuytulculara yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Eşi Semra Kuytul ile birlikte gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, dairesinde arama yapıldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kuytulculara yönelik operasyon yaptı.

Kuytulculara operasyon! Alparslan Kuytul gözaltında

Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, dairede arama yapılıp Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kuytulculara operasyon! Alparslan Kuytul gözaltında

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

OKTAY SARAL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'un paylaştığı bir videoyu sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki göstermişti.

Kuytul söz konusu videoda, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonla alakalı, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" deyip örgüt üyelerinin direnmesi gerektiğini söylemişti.

Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile cevap veren Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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