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Yelkenli su aldı, sahil güvenlik 2 kişi için seferber oldu

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Yelkenli su aldı, sahil güvenlik 2 kişi için seferber oldu
Başlık ResmiYelkenli su aldı, sahil güvenlik 2 kişi için seferber oldu

Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası açıklarında su alan yelkenlideki 2 kişi, kendi imkanlarıyla kayalık alana çıktı. Sahil güvenlik ekipleri ise seferber olarak 2 kişiyi kurtardı.

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Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi, teknenin karaya oturmasının ardından çıktıkları kayalık bölgede Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAYALIK BÖLGEDE KIYIYA ÇIKTILAR

Konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Eylül tarihinde Balıkesir ili Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde bir yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği, yelkenli teknede bulunan 2 şahsın teknenin karaya oturması sonucunda Koyun Adası'nda kayalık bir bölgede kıyıya çıktıkları bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-DOST), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir.

Yelkenli su aldı, sahil güvenlik 2 kişi için seferber oldu
Başlık ResmiYelkenli su aldı, sahil güvenlik 2 kişi için seferber oldu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde Koyun Adası'nda kayalık bir bölgede tespit edilen 2 şahıs Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarılarak sağlık durumları iyi olarak Bandırma'ya intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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