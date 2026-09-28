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Ekonomi

Bir depoda maliyet 31 sterlin arttı! İngiltere'de dizel fiyatları rekor seviyede

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Bir depoda maliyet 31 sterlin arttı! İngiltere'de dizel fiyatları rekor seviyede
Başlık ResmiBir depoda maliyet 31 sterlin arttı! İngilterede dizel fiyatları rekor seviyede

İngiltere de ABD-İran savaşıyla başlayan küresel petrol krizinden nasibini aldı. Ülkede dizelin fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de ortalama bir depoyu doldurma maliyeti savaş sonrası 31 sterlin artarak 110 sterline ulaştı.

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İngiliz Otomobil Derneğinden (RAC) yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış, akaryakıt fiyatlarına belirgin şekilde yansıyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 1,99 sterlini (1 sterlin 99,18 peni) aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de yaşanan enerji krizindeki seviyeleri geride bıraktı.

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DEPOYU FULLEMENİN MALİYETİ 110 STERLİNE ULAŞTI

RAC Politikalar Başkanı Simon Williams, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyetinin artık yaklaşık 110 sterline ulaştığını ve bunun savaşın başlangıcına kıyasla 31 sterlinlik bir artış anlamına geldiğini kaydetti.

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"ARTAN MALİYET TÜKETİCİYE YANSITILACAK"

Dizel fiyatının daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Williams, "Bu durum yalnızca sürücülerin akaryakıt istasyonlarında daha fazla ödeme yapması anlamına gelmiyor, dizel kamyon ve minibüslere bağlı mal veya hizmetleri satın alan herkes de bundan etkileniyor. Kuşkusuz, bu artan maliyetler tüketicilere yansıtılacak. Benzin fiyatları da yükseliyor. Bu olağanüstü yüksek fiyatlar, İngiltere'nin kendi kıyılarından çok uzakta meydana gelen olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların gerilemesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca sürekli olarak düşük seyretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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