8-0 sonrası istifa etti, yeni adresi belli oluyor: Anlaşma sağlandı

Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye 8-0 kaybettiği maç sonrası istifa eden teknik direktör Özhan Pulat'ın, yeni adresi şekilleniyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, TFF 1'inci Lig kulübü ile prensipte anlaşmasına vardı.

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Teknik direktör Özhan Pulat, 20 Eylül'de Eyüpspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup olduğu Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşmasının ardından eflatun-sarılı ekipteki görevinden istifa etmişti.

Özhan Pulat

Eyüpspor'a veda eden 41 yaşındaki teknik adamın yeni takımı da belli olmak üzere. Pulat, Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Mardin 1969 Spor ile prensip anlaşması sağladı.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 12 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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