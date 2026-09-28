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Dünya

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Trump'a seslendi: Yakında göreceksin

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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Trump'a seslendi: Yakında göreceksin
Başlık Resmiİranın dini lideri Mücteba Hamaney Trumpa seslendi: Yakında göreceksin

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Savunma Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. İran'ın bazı çevrelerce "dünyanın dördüncü süper gücü" olarak görüldüğünü belirten Hamaney, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler üzerinden Washington'a meydan okuyarak, "Yakında Arabistan Denizi de onlardan arındırılacak" dedi.

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Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı merkezli gerilim sürerken İran'dan tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama geldi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin askeri ve bölgesel gücüne ilişkin mesajlar verirken yabancı güçlerin İran'ın güneyindeki sulardan geri püskürtüldüğünü savundu.

Hamaney, bir sonraki hedef olarak Arabistan Denizi'ni işaret etti.

"YAKINDA ARABİSTAN DENİZİ DE ONLARDAN ARINDIRILACAK"

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gelişmelere değinen Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği güçlerin artık İran'ın güneyindeki sularda eskisi gibi hareket edemediğini iddia etti:

"Geçmişte İran'ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin geçiş alanıydı. Ancak bugün Hürmüz Boğazı'nın cesur savaşçıları ve savunucularının vurduğu acı darbeler nedeniyle artık Arabistan Denizi'nin ötesine geçemiyorlar. Ne zaman bu riski göze alsalar kendilerine zarar veriyorlar. Yakında Arabistan Denizi de onlardan arındırılacak."

"BAZILARI BİZİ DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ SÜPER GÜCÜ OLARAK GÖRÜYOR"

İran'ın güç dengelerindeki konumuna ilişkin de konuşan Hamaney, "Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak tanımlıyor. Elbette bunu dünyevi hesaplamalara göre söylüyorlar. Ancak ilahi hesaplamalara göre biz kendimizi dünyadaki en önemli güç olarak görüyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde ise Hamaney şunları söyledi:

“Ülkemiz artık, İslam savaşçılarının saldırıları karşısında saldırgan egemen güçlerin savaşmaktan vazgeçmek için yalvardığı günlere ulaşmıştır. 38 milyondan fazla İranlı fedakarlığa hazır olduğunu ilan etti. Yeniden katılım çağrısı yapıldığında yalnızca ilk 133 dakika içinde 500 binden fazla kişi talep edilen kapasiteyi doldurdu."

Lübnan ve Hizbullah'a da değinen Hamaney, "Lübnan'da İsrail düşmanına karşı emperyalistlerin ve kötü niyetlilerin sahte vaatlerine umut bağlayanlar için aşağılayıcı ve sonunda utanç verici günler olacaktır. Çok geçmeden tarihin ilk sayfalarında gömülüp unutulacaklardır." diye konuştu.

HİZBULLAH'IN ESKİ LİDERİ HAKKINDA KONUŞTU

Hamaney, Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ikinci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Lübnan'ın adını, küçük bir ülke olmasına ve yıllarca bazı güçlerin arka bahçesi haline gelmesine rağmen büyük bir itibara taşıdı. Zafer ve başarı onun daimi yoldaşlarıydı. Şüphesiz, Şam coğrafyasının bütün tarihine baktığımızda, peygamberler ve onların vasilerinden sonra o bölgede onun büyüklüğünde bir kişi ortaya çıkmamıştır.”

"GELECEK GÜNLER ÇOK DAHA GÖRKEMLİ OLACAK"

Hamaney, İran'ın geçmişteki dış müdahalelere yeniden boyun eğmeyeceğini savunarak, eski dönemin “bir daha asla tekrarlanmayacağını” söyledi. İran'ın son savaşlardan daha güçlü çıktığını öne süren Hamaney, gelecek döneme ilişkin, "Düşmanımızın ülkemizi geri döndürmek istediği o eski günler geride kaldı ve bir daha asla tekrarlanmayacak. Gelecek günler bugünkünden çok daha görkemli olacaktır." yorumunda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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