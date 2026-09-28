İstanbul Arnavutköy’de annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen Buse Nur Y., eline aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kırdı. Gözaltına alınan şahsın çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi.

DURAĞIN CAMLARINI KIRDI

İddiaya göre eline kaldırım taşı alan kadın, İETT otobüs durağının camına taşı fırlatarak camı kırdı. Yaşananların ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Annesiyle tartışıp durağın camlarını kırdı! Suç makinesi çıktı

ÇOK SAYIDA SUÇ DOSYASI VARMIŞ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen Buse Nur Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde kadının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Annesiyle tartışıp durağın camlarını kırdı! Suç makinesi çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Buse Nur Y.’nin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan kadının elindeki kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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