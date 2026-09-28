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Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

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Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziyi takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Mesut Bahtiyar ve birbirinden farklı beş kızının hikayesini merkeze alan yapımda aile ilişkileri, geçmişten gelen aşklar ve evlilik hazırlıkları iç içe ilerlerken geniş oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.

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TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Evlilik Güzeldir, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan Mesut Bahtiyar'ın kendi kızlarının evlilik ve aşk hayatlarıyla sınanmasını konu alıyor. İstanbul'un köklü semtlerinden birinde geçen yapımda Hande Soral, İlayda Alişan, Fikret Kuşkan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim ve Ferit Aktuğ gibi isimler yer alıyor. Dizi pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanırken 28 Eylül yayın akışında da yerini koruyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI

Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosunun merkezinde Mesut Bahtiyar karakteriyle Fikret Kuşkan bulunuyor. Mesut'un kızlarından Zeynep'i Hande Soral, Yasemin'i İlayda Alişan, Bahar'ı Ferida Bağ canlandırıyor. Kadroda ayrıca Murat karakteriyle Seçkin Özdemir, Nergis karakteriyle Cansu Savcı, Sezai karakteriyle Alper Halloğlu, Saadet karakteriyle Gözde Okur, Servet karakteriyle Anıl Çelik, Ayşe karakteriyle Sera Tokdemir, Diyar karakteriyle Alihan Demirbilek ve Ali Rıza karakteriyle Ferit Aktuğ yer alıyor.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri

Mesut Bahtiyar (Fikret Kuşkan): Geleneklerine, ailesine ve verdiği sözlere bağlı bir nikah memurudur. Çevresinde "Mesut Baba" ve "Çimento Mesut" olarak tanınan karakter, yıllarca binlerce çiftin nikahını kıysa da asıl meselesi kendi beş kızının hayatıdır.

Zeynep (Hande Soral): Mesut Bahtiyar'ın en büyük kızı ve kardeşlerinin en önemli desteklerinden biridir. Yıllarca ailesini ön planda tutan Zeynep'in geçmişte yarım kalan ilk aşkı Murat'ın yeniden hayatına girmesi, onu aşk ile fedakarlık arasında bırakır.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Yasemin (İlayda Alişan): Bahtiyar ailesinin romantik kızlarından biridir. Aşka güçlü biçimde inanan Yasemin'in en büyük hayali, üç yıldır sevdiği Sinan'la evlenerek kendi yuvasını kurmaktır.

Murat (Seçkin Özdemir): Az konuşan, geçmişi ve duyguları konusunda ketum davranan bir karakterdir. Yıllar önce Zeynep'i ardında cevapsız sorular bırakarak terk eden Murat'ın mahalleye dönmesi, kapanmış görünen eski defterleri yeniden açar.

Nergis (Cansu Savcı): Zarif ve sakin görünümünün arkasında güçlü bir karakter taşır. Hayatında düzen ve uyuma önem veren Nergis'in karşısına çıkan beklenmedik bir kişi, onun alıştığı dengeleri değiştirmeye başlar.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Sezai (Alper Halloğlu): Dürüst, düzenli ve kendi halinde bir vergi denetim memurudur. Çevresine kolay kolay göstermediği duygularını besteleri aracılığıyla ifade eden Sezai'nin sessizliğinin arkasında farklı bir dünya bulunur.

Saadet (Gözde Okur): Bahtiyar kızlarının halasıdır. Başkalarının aşk hayatı konusunda tavsiye vermeye oldukça hevesli olan Saadet, "Saadet Merkezi"nde insanları bir araya getirmeye çalışırken zaman zaman olayların daha da karışmasına neden olur.

Servet (Anıl Çelik): Bahtiyar kızlarının dayısı olan Servet, girişken ve iş bitirici yapısıyla tanınır. Sürekli yeni planlarla ortaya çıkan Servet'in girişimleri her zaman düşündüğü gibi sonuçlanmasa da ailenin vazgeçilmez isimlerinden biridir.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Ayşe (Sera Tokdemir): Mesut Bey'in nikah dairesindeki en yakın çalışma arkadaşlarından biridir. Mesut'un ne demek istediğini çoğu zaman tek bakışından anlayan Ayşe, ona duyduğu gizli hayranlığı uzun süredir kendine saklar.

Diyar (Alihan Demirbilek): Çalışkan, terbiyeli ve köklerine bağlı genç bir karakterdir. Hedeflerinin peşinden İstanbul'a gelen Diyar'ın Bahar'la yollarının kesişmesi, geleceğe dair planlarını beklemediği biçimde değiştirebilir.

Ali Rıza (Ferit Aktuğ): Mahallenin sevilen ve güvenilir pastacısıdır. Uzun zamandır Zeynep'e karşı hisler besleyen Ali Rıza, sevgisini sabırla sürdürürken onunla evlenebilmenin hayalini kurar.

Safiye (Yıldız Kültür): Bahtiyar ailesinin babaannesi ve konağın hafızasıdır. Zaman zaman güncel olayları unutsa da ailesine duyduğu sevgiyi kaybetmeyen Safiye, söylediği birkaç sözle geçmişe ve aile bağlarına ilişkin önemli hatırlatmalar yapar.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Can (Yusuf Çim): Evliliklerden çok boşanmalar konusunda deneyimli, özgür ruhlu bir boşanma avukatıdır. Aşka ve büyük sözlere mesafeli duran Can'ın Aslı ile karşılaşması, hayatındaki bu yaklaşımı sorgulamasına yol açar. Yusuf Çim'in Can karakterine hayat verdiği de güncel oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Sinan (Berk Bakıoğlu): Başarılı, planlı ve Yasemin'e aşık bir gençtir. Ancak ailesinin beklentileri ile Yasemin'e karşı hisleri arasında kalması, Sinan'ın ilişkideki en büyük sınavını oluşturur.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri! Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu

Aslı (Nil Sude Albayrak): Kariyerine ve hedeflerine odaklanan başarılı bir kreatif direktördür. Hayatını duygulardan çok planlarıyla yönlendiren Aslı için aşk başlangıçta öncelikli bir konu değildir ancak Can'la yollarının kesişmesi bu düzeni değiştirmeye başlar.

Bahar (Ferida Bağ): Bahtiyar ailesinin en küçük ve özgür ruhlu kızlarından biridir. Zeki, enerjik ve asi yapısıyla öne çıkan Bahar, geleceği için büyük hedefler belirlerken Diyar'la karşılaşması hayatına beklemediği bir yön verebilir.

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Editör : İREM ÖZCAN
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