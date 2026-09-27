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Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri

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Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri
Başlık ResmiÖmür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri

Ömür Usta dizisi, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı yapımın çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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Ömür Usta, ailesini ayakta tutmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alan aile ve dram hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizide Ömür'ün oto tamirciliği yaparak üç çocuğu ve kayınvalidesiyle sürdürdüğü hayat anlatılıyor.

ÖMÜR USTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ömür Usta dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizide Ömür'ün yaşadığı çevre, oto tamirhanesi ve farklı ekonomik koşullara sahip ailelerin alanları hikayenin önemli mekanlarını oluşturuyor.

Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri
Başlık ResmiÖmür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri

ÖMÜR USTA DİZİSİ KONUSU NE?

Ömür Usta, ekonomik zorluklarla mücadele ederken ailesini bir arada tutmaya çalışan Ömür'ün hikayesini anlatıyor. Üç çocuğu ve kayınvalidesiyle yaşayan Ömür, otomobil tamiratı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele eden karakterin hayatı, ailesindeki sorunlar ve geçmişten gelen ilişkilerin yeniden karşısına çıkmasıyla değişmeye başlıyor.

Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri
Başlık ResmiÖmür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri

Hikayede Ömür'ün oğlu Mete'nin varlıklı bir ailenin kızı İpek ile ilişkisi iki farklı dünyanın yollarını kesiştiriyor. Ömür'ün geçmişten tanıdığı Tunç'la yeniden karşılaşması ise Tunç'un eşi Nevra'nın kurduğu düzen üzerinde yeni bir gerilim oluşturuyor. Başrollerde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alırken oyuncu kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler de bulunuyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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