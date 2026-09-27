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Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Haysiyet dizisinde Tufan'ı oynuyor

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Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Haysiyet dizisinde Tufan'ı oynuyor
Başlık ResmiGökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Haysiyet dizisinde Tufanı oynuyor

Gökberk Yıldırım'ın Haysiyet dizisinde Tufan Karlıova karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Beni Bırakma, Rüzgarlı Tepe ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan Gökberk Yıldırım'ın yaşı, memleketi ve kariyerinde yer aldığı diziler merak ediliyor.

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Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'te Karlıova ailesinin en büyük oğlu Tufan'ı canlandıran Gökberk Yıldırım, yeni rolüyle izleyici karşısına çıktı. Yıldırım, ayrıca Arda Türkmen'in sunduğu Omuz Omuza programına konuk olarak izleyiciyle buluştu. Ardından "Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" merak ediliyor.

GÖKBERK YILDIRIM KİMDİR?

Gökberk Yıldırım, 20 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da doğdu. Dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu alanında çalışmalar yapan Yıldırım, genç yaşlardan itibaren oyunculuğa başladı.

Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Haysiyet dizisinde Tufanı oynuyor
Başlık ResmiGökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Haysiyet dizisinde Tufanı oynuyor

GÖKBERK YILDIRIM OYNADIĞI DİZİLER

Oyuncu, Deniz Yıldızı, Beni Affet ve Aşk ve Günah gibi diziler yer aldı. Daha sonra Beni Bırakma'da Yusuf karakteriyle ekranlara gelen Yıldırım, Hicran ve Rüzgarlı Tepe yapımlarında da rol aldı. 2026 yılında Kızılcık Şerbeti kadrosuna Yağız karakteriyle katılan oyuncu, ardından Haysiyet dizisinde Tufan rolüyle izleyici karşısına geçti.

Haysiyet - 2026

Kızılcık Şerbeti - 2026

Rüzgarlı Tepe - 2024-2025

Hicran -2022

Beni Bırakma - 2019-2021

Beni Affet - 2014-2018

Aşk ve Günah - 2015

Deniz Yıldızı - 2015

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Editör : İREM ÖZCAN
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