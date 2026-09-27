Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin: "Bizden daha iyiler"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin:
Başlık Resmiİtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin: Bizden daha iyiler

İtalyanlar, Fransa’ya kök söktüren millîlerimizi övdü. Çizme basını ay yıldızlı ekibimizin oyununu överken, “İtalya, Türkiye seviyesinde değil. Her türlü sonuca hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Fransa yüzde 64’le topa daha fazla sahip olsa da şutlarda iki takım da 12’de kaldı. İsabetli şutlarda 4-3, rakip ceza sahasında topla buluşmada ise 23-22’lik çok küçük bir fark oluştu. Dünya yıldızlarıyla dolu Fransa karşısında millîler, özellikle hücum istatistiklerinde rakibinden kopmadı. Skor istediğimiz gibi olmasa da ortaya çıkan tablo, maçın tek taraflı geçmediğini gözler önüne serdi.

ÖNERİLEN HABERLER
İspanya, İngiltere
SPOR

İspanya, İngiltere'yi Wembley'de yıktı: Tam 5 gollü şölen

İTALYANLAR TEDİRGİN

Dünya devi Fransa’ya karşı kora kor bir oyun ortaya koyan “Bizim Çocuklar” gözünü İtalya maçına çevirdi. Ay yıldızlılar, Belçika’ya evinde 2-0 yenilen İtalya’yı Bursa’da devirirse en azından grup üçüncülüğü yolunda büyük bir adım atacak ve A Ligi’nde kalmak için büyük bir avantaj yakalayacak. Türkiye’nin Fransa maçındaki performansı, İtalyanları da tedirgin etti. İtalyan basını, son üç Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’daki düşüşün devam ettiğini vurguladı.

İtalya Milli Takımı
Başlık Resmiİtalya Milli Takımı

O SEVİYEDE DEĞİLİZ!

La Gazzetta dello Sport, Fransa karşısında Türkiye’nin harika bir performans ortaya koyduğunu yazarken “Mancini uyarıldı” başlığını attı. Gazete, “Bursa’da hata payı kalmadı” ifadelerini kullandı. TuttoMercatoWeb, “İtalya, Belçika seviyesinde değil; bu yeni bir keşif değil. Ama Fransa ve Türkiye seviyesinde de değil. Her türlü sonuca hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı. Corriere della Sera ise “Bursa’da şimdiden üçüncülük mücadelesi” ifadeleriyle maçın önemini dile getirdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
NETANYAHU'YA KARŞI BİRLEŞTİLER
NETANYAHU'YA KARŞI BİRLEŞTİLER
İsrail muhalefetinden seçim öncesi kritik karar
İLK KEZ ANLATTILAR!
İLK KEZ ANLATTILAR!
Enkazdan sağ kurtarılıp kimseye sorulmadan seçilmiş
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR!
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR!
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanına yakalama kararı
SARAN CEZASI!
SARAN CEZASI!
Eski yönetim ödemedi, transfer yasağı geldi
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar
"BİZDEN DAHA İYİLER"
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin
SAHAYA ÇIKMAYACAK!
SAHAYA ÇIKMAYACAK!
İrlandalı kaleciden İsrail maçı boykotu
YABANCILAR AKIN ETTİ!
YABANCILAR AKIN ETTİ!
MÜSİAD EXPO’ya 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Bakan Fidan Türkiye'nin adımını açıkladı
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Ukrayna ile Türkiye arasında 4 gollü düello
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
İstanbul dahil 14 il için kritik uyarı
"SAKIN YAPMAYIN"
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye açıklaması!
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
Türkiye-Fransa maçında dikkat çeken detay
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor!
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
Servet ödenen Batrakov için çarpıcı sözler
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Keyifli pazarlar…
Keyifli pazarlar…
Kaydet
Piyasanın imtihanı
Piyasanın imtihanı
Kaydet
Para trafiğini yönetirken ‘yetkili’ yargı karşısında ‘yetkisiz’
Para trafiğini yönetirken ‘yetkili’ yargı karşısında ‘yetkisiz’
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.