İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin: "Bizden daha iyiler"

İtalyanlar, Fransa’ya kök söktüren millîlerimizi övdü. Çizme basını ay yıldızlı ekibimizin oyununu överken, “İtalya, Türkiye seviyesinde değil. Her türlü sonuca hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı.

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Fransa yüzde 64’le topa daha fazla sahip olsa da şutlarda iki takım da 12’de kaldı. İsabetli şutlarda 4-3, rakip ceza sahasında topla buluşmada ise 23-22’lik çok küçük bir fark oluştu. Dünya yıldızlarıyla dolu Fransa karşısında millîler, özellikle hücum istatistiklerinde rakibinden kopmadı. Skor istediğimiz gibi olmasa da ortaya çıkan tablo, maçın tek taraflı geçmediğini gözler önüne serdi.

İTALYANLAR TEDİRGİN

Dünya devi Fransa’ya karşı kora kor bir oyun ortaya koyan “Bizim Çocuklar” gözünü İtalya maçına çevirdi. Ay yıldızlılar, Belçika’ya evinde 2-0 yenilen İtalya’yı Bursa’da devirirse en azından grup üçüncülüğü yolunda büyük bir adım atacak ve A Ligi’nde kalmak için büyük bir avantaj yakalayacak. Türkiye’nin Fransa maçındaki performansı, İtalyanları da tedirgin etti. İtalyan basını, son üç Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’daki düşüşün devam ettiğini vurguladı.

İtalya Milli Takımı

O SEVİYEDE DEĞİLİZ!

La Gazzetta dello Sport, Fransa karşısında Türkiye’nin harika bir performans ortaya koyduğunu yazarken “Mancini uyarıldı” başlığını attı. Gazete, “Bursa’da hata payı kalmadı” ifadelerini kullandı. TuttoMercatoWeb, “İtalya, Belçika seviyesinde değil; bu yeni bir keşif değil. Ama Fransa ve Türkiye seviyesinde de değil. Her türlü sonuca hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı. Corriere della Sera ise “Bursa’da şimdiden üçüncülük mücadelesi” ifadeleriyle maçın önemini dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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