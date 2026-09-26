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CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı

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CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı
Başlık ResmiCHPli Amine Cansu Çelikten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı

Üsküdar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, partisinden istifa etti. Çelik, istifa kararına gerekçe olarak görev sürecinde yaşadığını belirttiği yönetim anlayışı, yetki ve çalışma alanındaki sınırlamalar ile hukuki süreç sırasında kendisine ve eşine yönelik olduğunu öne sürdüğü baskıları gösterdi.

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Üsküdar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, partisinden istifa etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde, Üsküdar'a ve Üsküdarlılara hizmet etme imkanı bulabileceği düşüncesiyle kabul ettiğini belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMA ULAŞTI"

Kendisi için temel ölçünün hangi makamda bulunduğundan ziyade Üsküdarlılara ne ölçüde hizmet edebildiği olduğunu vurgulayan Çelik, görev sürecinde yaşadığını belirttiği sorunları şöyle anlattı:

"Ancak zaman içerisinde karşılaştığım yönetim anlayışı, bu beklentimin karşılığını bulmadığını açık biçimde gösterdi. Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı."

Çelik, devam eden hukuki sürecin ise yaşadıklarını kendisi açısından daha ağır bir boyuta taşıdığını ifade etti.

CHPli Amine Cansu Çelikten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı
Başlık ResmiCHPli Amine Cansu Çelikten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı

"İSTİFA ETMEM YÖNÜNDE BASKI YAPILDI"

Gözaltında bulunduğu süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde kendisine ve eşine baskı yapıldığını öne süren Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir."

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Yaşadığı sürecin uzun süredir taşıdığı tereddütleri geri dönülemez bir noktaya getirdiğini belirten Çelik, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Siyaseti kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum. Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Çelik, açıklamasının sonunda bundan sonraki süreçte de Üsküdar'ın, Üsküdarlıların ve milletin menfaatini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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