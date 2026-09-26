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Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

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Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Doktor Sarp’ın kardeşi Dila karakterine genç oyuncu Sinem Dağ canlandırıyor. İlk bölümle beraber ''Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?'' soruları araştırılmaya başlandı.

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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Başkalarının Hayatı, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Sinem Dağ ise ilk bölümün ekranlara gelmesiyle merak uyandırdı. Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

BAŞKALARININ HAYATI DİLA KİMDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Dila karakterine Sinem Dağ canlandırıyor. Dila, dizide Doktor Sarp'ın kardeşi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SİNEM DAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Genç oyuncu Sinem Dağ Gönül Dağı ve Benim Adım Aylamaz yapımlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Dağ'ın oyunculuk kariyerindeki yeni projesi ise Başkalarının Hayatı oldu. Star TV'de yayınlanan dizide Dila karakterini üstlenen oyuncu, Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Doktor Sarp'ın kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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