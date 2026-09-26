Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi
Başlık ResmiA Milli Takımda Orkun Kökçü gelişmesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kaydet
|

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

İDMAN TAKTİK ÇALIŞMASIYLA BİTTİ

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Dünkü Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular antrenmana katılmayarak günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yarı sahadaki taktik çalışmasıyla sona erdi.

A Milli Futbol Takımı
Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı takım, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Bakan Fidan Türkiye'nin adımını açıkladı
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Ukrayna ile Türkiye arasında 4 gollü düello
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
İstanbul dahil 14 il için kritik uyarı
"SAKIN YAPMAYIN"
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye açıklaması!
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
Türkiye-Fransa maçında dikkat çeken detay
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor!
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
Minguzzi davasında tahliye oldu, TikTok'ta yayın açtı
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
Servet ödenen Batrakov için çarpıcı sözler
PAZARDA YERE YIĞILDI
PAZARDA YERE YIĞILDI
Milletvekili Ağbaba ambulansla hastaneye kaldırıldı
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İrlandalı futbolculardan Gazze için protesto: İsrail maçında siyah kol bandı
İrlandalı futbolcular, İsrail maçına siyah kol bandıyla çıkacak
Kaydet
Irak ile ABD arasında dolar anlaşması! Yeni sevkiyat geliyor
Irak ile ABD arasında dolar anlaşması! Yeni sevkiyat geliyor
Kaydet
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye açıklaması!
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye açıklaması!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.