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Dünya

Bakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak

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Bakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak
Başlık ResmiBakan Fidandan Türk devletlerine kritik çağrı! Sınamalar karşısında yakın eşgüdüm içinde hareket edelim

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında yakın eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Fidan, TDT'nin uluslararası alandaki etkinliğinin artırılmasına yönelik Türkiye'nin vizyonunu paylaştı.

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Türk dünyasının dışişleri bakanları, BM Genel Kurulu için bulundukları New York'ta aynı masa etrafında toplandı. Azerbaycan'ın ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler KKTC ve Türkmenistan katıldı.

Görüşmelerde Türk devletlerinin ortak hareket kapasitesinden TDT'nin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Bakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak
Başlık ResmiBakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak

BAKAN FİDAN'DAN "YAKIN EŞGÜDÜM" MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda ve yakın eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine değindi. Bakan Fidan ayrıca TDT'nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin yaklaşımını aktardı.

ANKARA'DAKİ KRİTİK ZİRVE MASADA

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi oldu. Bakanlar zirvenin hazırlıklarını değerlendirirken Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak
Başlık ResmiBakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE GEÇECEK

Ankara'da 29-30 Ekim'de düzenlenmesi öngörülen 13. Zirve, teşkilat açısından önemli bir görev değişimine de sahne olacak. Türkiye, zirveyle birlikte TDT Dönem Başkanlığını Azerbaycan'dan devralacak.

Bakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak
Başlık ResmiBakan Fidan'dan Türk devletlerine kritik çağrı! Yeni dönem Ankara'da başlayacak

TDT Genel Sekreterliğinde de değişime gidilecek. Mevcut Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev'in yerine, Özbekistan tarafından belirlenecek adayın görevi devralması öngörülüyor.

TDT İÇİN BM HAMLESİ

Ortak açıklamada, TDT'nin BM Genel Kurulu'nda “gözlemci” statüsü kazanmasının önemi vurgulanırken, teşkilatın uluslararası ve bölgesel aktörlerle kurumsal ilişkiler kurma kapasitesinin artırılması yönünde mesajlar verildi.

5 ÜYE, 4 GÖZLEMCİ

2009'da Nahçıvan Anlaşması ile "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi" adıyla kurulan yapı, 2021 İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı. Merkezi İstanbul'da bulunan TDT'nin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere 5 üyesi; Macaristan, Türkmenistan, KKTC ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olmak üzere 4 gözlemcisi bulunuyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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