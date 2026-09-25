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TOKİ arsası üzerinden 90 milyon liralık vurgun iddiası: 9 şüpheli hakkında işlem

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. TOKİ’ye ait bir arsanın kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterildiği ve müştekilere WhatsApp üzerinden sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtları gönderildiği öne sürüldü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden vatandaşların dolandırıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 KİŞİDEN YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRA TOPLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, kooperatif üzerinden 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri öne sürüldü.

Müştekilere, TOKİ’ye ait bir arsanın SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi’nin mülkiyetindeymiş gibi gösterildiği iddia edildi.

TOKİ arsası üzerinden 90 milyon liralık vurgun iddiası: 9 şüpheli hakkında işlem
Başlık ResmiTOKİ arsası üzerinden 90 milyon liralık vurgun iddiası: 9 şüpheli hakkında işlem

WHATSAPP’TAN TAPU KAYDI GÖNDERDİLER

Soruşturmadaki tespitlere göre şüphelilerin güven sağlamak amacıyla müştekilere WhatsApp üzerinden tapu kayıtları gönderdiği belirlendi. Söz konusu belgelerin sahte olduğu değerlendiriliyor.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Burcu Çubukçu, Gurbet Özer, Azime Koşar, Gökhan Köklü, Nursena Seyhan, Ruhane Seyhan, Halis Zeybek ve Murat Kolyigit gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, dosyadaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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