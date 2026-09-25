Adana'da yüzleri maskeli şahıslardan araçlara kurşun yağmuru! O anlar kamerada

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen şüphelilerin iki farklı araca düzenlediği silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Barbaros Mahallesi'nde iki gün arayla meydana gelen olayda, park halindeki araçları kurşun yağmuruna tutarak dehşet saçan saldırganların peşine düşen Gasp Büro Amirliği ekipleri, tam 45 saatlik kamera görüntüsünü titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen başarılı operasyonla saklandıkları evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki sorgusu sürerken, sokak ortasında yaşanan o korku dolu anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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