Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağmur uyarısı: Yağmurluksuz çıkmayın

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen pazar gününden itibaren 7-8 gün boyunca İstanbul'da yağmur beklendiğini söyledi. "Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın" diyen Şen hava sıcaklıklarının da 20 derecenin altına düşeceğini belirtti.

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yarın akşam başlayacak yağışların 7-8 gün boyunca etkili olacağını söyleyerek, “Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın” uyarısını yaptı. MGM tahminlerinde de pazar gününden itibaren şehir genelinde gök gürültülü, pazartesi günü ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlı havalarda trafiğin sık sık kilitlendiği İstanbul’da, bir haftayı aşacak yağışlı periyodun özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımı ciddi şekilde zorlaştırması bekleniyor. Sıcaklıklar da yeni haftada 20 derece civarına düşecek.

Hava durumu ile alakalı son değerlendirmelerini paylaşan meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları uzun soluklu bir yağış dalgasına karşı uyardı. Sıcaklıkların birden bire mevsim normallerine düşeceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, şunları söyledi:

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen

"YAĞMURLUKSUZ VE ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN"

"İstanbul’da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazar gününden itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklar da Ekim ortalamasına geliyor; 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu da yanınızda bulundurun."

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün İstanbul için paylaştığı 5 günlük tahmin tablosu da beklenen sert hava değişimini ayrıntılarıyla ortaya koydu:

26 EYLÜL CUMARTESİ: Şehrin güney ve merkezi ilçelerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, İstanbul Havalimanı, Çatalca, Silivri, Sarıyer ve Şile hattında yerel gökgürültülü sağanak geçişleri başlayacak. Sıcaklıklar son defa 24-26 derece civarında seyredecek.

Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için yağmur uyarısı: Yağmurluksuz çıkmayın

PAZAR TÜM ŞEHİR YAĞMURLU

27 EYLÜL PAZAR: Yağışlı hava dalgası megakentin tamamına yayılacak. Tüm ilçelerde gökgürültülü sağanak yağış etkili olurken hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek.

28 EYLÜL PAZARTESİ: Sistemin en kritik günü yaşanacak. MGM verilerine göre Adalar'dan Kadıköy'e, Beşiktaş'tan Silivri'ye dek İstanbul'un 39 ilçesinin hepsinde "Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış" bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için yağmur uyarısı: Yağmurluksuz çıkmayın

SICAKLIKLAR 17 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

29 - 30 EYLÜL (SALI VE ÇARŞAMBA): Gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Termometreler; Arnavutköy, Sancaktepe, Ümraniye, Fatih ve Üsküdar gibi birçok ilçede 17 ila 19 dereceye dek düşerek 20 derecenin altında olacak.

Yetkililer ve uzmanlar, özellikle pazar gününden itibaren başlayıp hafta başına sarkacak kuvvetli yağışlar sebebiyle oluşabilecek su baskınları, ani sel ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor. Aynı zamanda sert sıcaklık düşüşü sebebiyle İstanbulluların mevsim geçişi hastalıklarına karşı hazırlıklı olmaları ve kalın giysileri yanlarında bulundurmaları önem taşıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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