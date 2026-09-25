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3. Sayfa

Kocasını öldürüp parçalarını çöpe atmıştı! Cezası belli oldu

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Bursa'da kocası Ali Fuat U.'yu öldürüp parçalarını çöpe atan eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eşini 15 parçaya ayıran kadın daha önce "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu" demişti.

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Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının tam olduğunun gelen raporla bildirildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Kocasını öldürüp parçalarını çöpe atmıştı! Cezası belli oldu
Başlık ResmiKocasını öldürüp parçalarını çöpe atmıştı! Cezası belli oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet U'yu "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezaya indirim uygulamadı.

"KURBAN KESTİĞİM İÇİN KOLAY OLDU" DEMİŞTİ

Katil eş daha önce mahkeme başkanının "Nasıl kestin, zorlanmadın mı" sorusuna "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadeleriyle cevap vermişti.

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NE OLMUŞTU?

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

Kocasını öldürüp parçalarını çöpe atmıştı! Cezası belli oldu
Başlık ResmiKocasını öldürüp parçalarını çöpe atmıştı! Cezası belli oldu

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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