Uzayda 'katil uydu' alarmı! Japonya 6'lı savaş filosu kuruyor

Japonya, uzaydaki kritik uydu sistemlerini saldırılara karşı korumak için yeni bir savunma ağı kurmaya hazırlanıyor. Tokyo yönetimi, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği belirtilen "katil uydulara" karşı 2035 mali yılı sonuna kadar 6 savaş uydusunu yörüngeye yerleştirecek.

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Uzaydaki tehditler giderek yeni bir boyuta evrilirken Japonya'dan sıra dışı bir hamle geldi.

Tokyo, kritik uydularını hedef alabilecek sistemlere karşı yörüngede yeni bir savunma hattı kurmaya hazırlanıyor.

Japon Yomiuri Shimbun gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanlığı, Japon uydularına yaklaşarak faaliyetlerini engelleyebilecek uydu sistemlerine karşı "koruma uyduları" geliştirilmesini değerlendiriyor.

Uzayda katil uydu alarmı! Japonya 6 savaş uydusuyla karşılık verecek

"KATİL UYDULARA" KARŞI YÖRÜNGEDE KALKAN

"Katil uydu" olarak tanımlanan sistemlerin hedef uydulara yaklaşarak robotik kollar veya elektromanyetik dalgalar aracılığıyla çalışmalarını engelleyebildiği iddia edildi.

Japonya'nın geliştirmeyi planladığı koruma uydularının ise yerden uzaktan kontrol edilerek Japon uydularına yaklaşan sistemlerin rotasına girmesi ve yaklaşmalarını engellemesi öngörülüyor.

Uydular üzerlerindeki kameralarla diğer ülkelerin uydularının yanı sıra uzay çöplerinin hareketlerini de takip edecek.

İLK PROTOTİP 2028'DE FIRLATILACAK

Savunma Bakanlığı, 2027 mali yılında Savunma Teçhizat Ajansı bünyesinde geçici adıyla "Uydu Geliştirme Dairesi" kurmayı istiyor.

İlk koruma uydusu prototipinin 2028 mali yılında fırlatılması ve yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikteki sabit yörüngede hareket kabiliyetinin test edilmesi hedefleniyor.

Plan doğrultusunda uyduların 2033 ile 2035 mali yılları arasında aşamalı olarak fırlatılması ve 2035 mali yılı sonuna, yani 2036 baharına kadar 6 uydudan oluşan sistemin tamamlanması beklenmekte.

"ÇİN VE RUSYA'YA KARŞI "

Japonya'yı harekete geçiren iki ülke ise Çin ve Rusya oldu. Tokyo, iki ülkenin "katil uydu" faaliyetlerinin giderek yoğunlaştığına işaret ederek uzayda yeni bir savunma hattı kurmaya hazırlanıyor.

Japon hükümetinin planı yıl sonuna kadar güncellenmesi beklenen Ulusal Güvenlik Stratejisi dahil üç temel güvenlik belgesine yansıtmayı değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Japonya Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, uyduların iletişim, gözlem ve konum belirleme gibi alanlarda kritik rol oynadığına işaret ederek, uydu sistemlerinin devre dışı kalmasının yalnızca Öz Savunma Kuvvetlerini değil Japon toplumunun tamamını etkileyebileceğine dikkat çekti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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