Park halindeki elektrikli otomobil cayır cayır yandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil henüz bilinmeyen nedenle aniden yanmaya başladı.
Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında araçta meydana gelen patlamalar çevrede paniğe neden oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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