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Yaşam

Park halindeki elektrikli otomobil cayır cayır yandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil henüz bilinmeyen nedenle aniden yanmaya başladı.

Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında araçta meydana gelen patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Torbalı
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