İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, hafta sonu ve yeni haftanın ilk gününde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin hangi bölgeleri kapsadığını araştırıyor. 26, 27 ve 28 Eylül 2026 İstanbul elektrik kesintisi programında çok sayıda ilçede bakım, yatırım, yeni kablo bağlantısı, abone bağlantısı ve yenileme çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ilçelerinde elektrik kesintileri planlandı.

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İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül programı BEDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesinti yapılacağı bildirildi. Ayrıca Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ilçelerinde de elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, BEDAŞ planlı kesinti listesi 26-27-28 Eylül 2026...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 EYLÜL BEDAŞ

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah RÜYA, YAHYA KEMAL sk / FATİH mah ALIÇ, HİSARTEPE, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 26/09/2026 10:00:00 - 26/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/09/2026 12:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 14:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 26/09/2026 14:00:00 - 26/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ERİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BOĞAÇHAN, CANEL, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİRAY, OFLAZ, ONAT, TÜZMEN, YEDİKULE, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ÖMER, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, CEMİYET, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAZIM KARABEKİR, KERİM, MEKKE, MUCİZE, NURALEM, ORTANCA, SARIKUM, SEKMEN, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk / FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER, CUMHURİYET sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1545., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1578., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1228., 1232., 1234. sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-27 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah YALÇIN KOREŞ, ÇINAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 27/09/2026 00:00:00 - 27/09/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 12:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah İKİZLER sk bölgelerinde 28/09/2026 12:00:00 - 28/09/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, TUĞÇE, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 11:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 7. sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-27 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 27/09/2026 08:00:00 - 27/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA, HASEKİ SULTAN, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TALİMHANE sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah EMEK, GÜNEBAKAN, LADİN sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah OVACIK ÇIKMAZI, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah UYGAR sk / DEREAĞZI mah ABANOZ, AMİRAL, HALASKARGAZİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., GEÇİT, HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ESKİ PARMAKKAPI, KEMERALTI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BLOKLAR, BLOKLAR ÇIKMAZI, KURUDERE, STAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, KANDİL, YILDIRIM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYHAN, EYLEM, FEVZİ ÇAKMAK 2, LİDER, ONGUN, ONUR 5, YAYLI, ÇUHAKUŞU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SOĞANLIK sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, FABRİKALAR, ÇATALCA YOLU sk / ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -NİNE HATUN mah sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-27 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce - mah sk bölgelerinde 27/09/2026 08:00:00 - 27/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 3026., 3076., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026., 3076., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 28/09/2026 13:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026. sk bölgelerinde 28/09/2026 15:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-27 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-27 00:01:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 27/09/2026 00:01:00 - 27/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 884. sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 07:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah YILDIZ sk bölgelerinde 26/09/2026 07:00:00 - 26/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BAĞCILAR, FERHAT sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI, ÇİMEN sk bölgelerinde 26/09/2026 08:00:00 - 26/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, GÖREN, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASALET sk / SANAYİ mah ASALET sk bölgelerinde 26/09/2026 10:00:00 - 26/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, KURŞUNLU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-28 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 28/09/2026 01:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-28 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, ESİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.NEHİR, 4.DERE, AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, KARABATAK, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER, 5.YILDIRIM, CAMİALTI, HUZUR, KAVAK, PINARBAŞI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613., HÜRRİYET, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 329. sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -RUMELİFENERİ mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah FESTİVAL sk, ATAMAN CADDESİ bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-27 16:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GAZİTEPE mah FABRİKALAR CADDESİ bölgelerinde 27/09/2026 16:00:00 - 27/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, ITIR 1, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)



2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, EFE, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RUMELİ, SAKSI, SİLAHŞÖR, TAVUKÇU FETHİ, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ, RUMELİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, ECZA, HARMAN 1 sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül BEDAŞ (Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Silivri, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler)

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1442/1., 1452., 1454., 1459., 1459/1., 1460., 1460/1., 1460/2., 1461., 1462., 1462/1., 1463., 1463/1., 1464., 1464/1., 1465., 1466., 1467., GAZİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 119., 120., 121., 122., 91. sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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