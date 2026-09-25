Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 16 ilde operasyon, 33 gözaltı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste yapılan operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 33 kişi gözaltına alındı. Gürlek, arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların manipüle edilmesi iddialarının araştırıldığını bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla sürdürüldüğünü belirterek, ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gürlek’in açıklamasına göre, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında “tasarlayarak kasten öldürme” suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10’unun başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu

ARAMA-KURTARMA SÜRECİ MERCEK ALTINDA

Bakan Gürlek, soruşturmanın yalnızca helikopterin düşmesine ilişkin teknik hususlarla sınırlı olmadığını, olayın sonrasında yaşanan süreçteki eylemlerin de araştırıldığını belirtti.

Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

İLK OPERASYON TEMMUZDA YAPILMIŞTI

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. O tarihte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gürlek, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğunu açıklamıştı.

Bakan Gürlek daha sonra yaptığı açıklamada soruşturmada FETÖ yapılanmasına ilişkin bağlantıların incelendiğini belirtmiş, Adil Öksüz bağlantıları, ByLock yazışmaları ve bazı şüphelilerin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasının dosyada değerlendirildiğini söylemişti.

Temmuz ayındaki TRT Haber yayınında ise Gürlek, soruşturma dosyasında olayın FETÖ organizasyonu olduğuna işaret ettiğini söylediği ciddi emareler bulunduğunu ifade etmişti.

“ADALET ER YA DA GEÇ MUTLAKA TECELLİ EDECEKTİR”

İkinci dalga operasyona ilişkin açıklamasında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Gürlek, “Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullanarak, açıklamasını “Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir” sözleriyle tamamladı.

OPERASYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Şüpheliler arasında olay döneminde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan asker ve emniyet mensupları, dönemin Göksun Kaymakamı, eski savcılar, gizli tanıklar ve FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen isimlerin de bulunduğu bildirildi. Operasyon 16 ilde 45 adreste gerçekleştirildi; aramalarda 7 tabanca, 10 şarjör, 1990 fişek ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, dönemin Hava Kuvvetleri Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili A.G.’nin Merzifon’daki arama-kurtarma ekibine zamanında kalkış emri vermediği, Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı H.T.’nin ekipleri yanlış koordinatlara yönlendirdiği, dönemin Göksun Kaymakamı C.D.’nin ise arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesine göz yumduğu iddia ediliyor. Geçmişteki yargı kayıtlarında da arama-kurtarma çalışmalarında koordinasyon ve konum bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ciddi sorunlar bulunduğu yer almıştı.

SAĞ BULUNDUĞUYLA İLGİLİ YALAN BİLGİ YAYMIŞLAR

Dosyada ayrıca, Yazıcıoğlu’nun sağ bulunduğuna ilişkin gerçeğe aykırı bilgi notlarının hazırlanması ve yayılması, tanık ve gizli tanıkların yönlendirilmesi ve soruşturmanın farklı bir yöne sevk edilmesi iddiaları da araştırılıyor. Eski savcılar Ö.Ş., Ö.D. ve Ş.G.’nin tanıkları yönlendirerek olayın asıl faillerinin ortaya çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları; bazı şüphelilerin ise ölümü MİT ve Ergenekon’la ilişkilendiren gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu iddia edildi.

Şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski binbaşı T.G., helikopterdeki cihazları söktüğü belirtilen ve FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen M.T. ile bazı eski üst düzey emniyet görevlilerinin de bulunduğu aktarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce soruşturmada FETÖ’nün mahrem yapılanması, ByLock yazışmaları ve Adil Öksüz bağlantısı dahil çeşitli unsurların incelendiğini açıklamıştı.

Şüphelilere “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” ve “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamaları yöneltiliyor. Bunlar soruşturma makamlarının iddia ve tespitleri olup yargılama sonucunda kesinleşmiş hükümler değil.

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, soruşturmaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Liderimiz, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın şehadet sürecinin aydınlatılması noktasında ortaya koyduğu kararlılık ve hassasiyet dolayısıyla kıymetli Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e ; Faili Meçhul Suçları Araştırma Komisyonu üyelerine, yargı, MİT ve emniyet mensuplarımıza şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM ŞÜPHELER GİDERİLECEK"

Destici paylaşımında şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak, kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hesabını verecektir."

Destici, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve milletimizin adalet beklentisine karşı en büyük sorumluluğumuz, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaktır." ifadelerini kullandı.

İHA Muhabiri İsmail Güneş

YAZICIOĞLU VE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’taki seçim programının ardından Yozgat’a gitmek üzere bindiği helikopterin Keş Dağı’na düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada Yazıcıoğlu’nun yanı sıra Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş yaşamını yitirmişti. Helikopterin enkazına kazadan yaklaşık 48 saat sonra ulaşılmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala