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Sağlık

Karnını tamamen doldurmuş! Ağrıyla gitti, 15 kiloluk kitle çıkarıldı

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Malatya’da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Fatma Avşar’ın karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran kitle, başarılı operasyonla çıkarıldı. Sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen kitlenin 40 santimetreden büyük ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve karında hızlı gelişen şişkinlik şikâyetleriyle başvuran Fatma Avşar'ın yapılan tetkiklerinde, karın içerisinde büyük bir kitle tespit edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, hastanın yaklaşık 1-1,5 aylık süreçte başlayan karın şişliği ve ağrı şikayetleriyle başvurduğunu belirtti. Yapılan muayene, görüntüleme ve diğer teşhise dayalı değerlendirmelerde, sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran ve akciğerler üzerine baskı oluşturan yaklaşık 35 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitlenin hızlı büyümesi nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı.

Karnını tamamen doldurmuş! Ağrıyla gitti, 15 kiloluk kitle çıkarıldı
Başlık ResmiKarnını tamamen doldurmuş! Ağrıyla gitti, 15 kiloluk kitle çıkarıldı

40 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE 15 KİLOGRAM

Gerçekleştirilen operasyonda kitlenin beklenenden daha büyük olduğu görüldü. Cerrahi sırasında kitlenin 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığa ulaştığı belirlendi. Kitle çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilirken, karın içerisindeki diğer organlar da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Hastanın diğer organları korunarak operasyon tamamlandı. Prof. Dr. Engin Yıldırım, bu büyüklükteki yumurtalık kaynaklı kitlelerin nadir görüldüğünü belirterek, çıkarılan kitlenin kesin tanısının patolojik inceleme sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Karnını tamamen doldurmuş! Ağrıyla gitti, 15 kiloluk kitle çıkarıldı
Başlık ResmiKarnını tamamen doldurmuş! Ağrıyla gitti, 15 kiloluk kitle çıkarıldı

“ÇOK HIZLI BÜYÜYEBİLİR”

Yumurtalık kitlelerinin kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Yıldırım, özellikle hızlı büyüyen ve karında belirgin şişlik oluşturan kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir. Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir" dedi.

Yumurtalık kaynaklı kitlelerin erken dönemde değerlendirilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, karında yeni başlayan ve giderek artan şişkinlik ile ağrı gibi şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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