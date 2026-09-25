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Spor

TFF duyurdu: Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına İspanya Süper Kupası ayarı

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TFF duyurdu: Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına İspanya Süper Kupası ayarı
Başlık ResmiTFF duyurdu: Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına İspanya Süper Kupası ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde İspanya Süper Kupası organizasyonu nedeniyle değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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