Hacıosmanoğlu'ndan İspanya Süper Kupası açıklaması: 150'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un uluslararası organizasyonlardaki deneyimiyle 2027 İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysal, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"BİRÇOK BÜYÜK ORGANİZASYONU BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Toplantıda konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonlarının merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi. Türkiye'nin pek çok uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere, birçok büyük organizasyonu başarıyla tamamladık. Son olarak mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri İstanbul'da ağırladık. Şimdi ise tüm deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız. Beş yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarının ilki 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşmasına ise 6 Şubat'ta Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad gibi dünya futbolunun önde gelen kulüplerini İstanbul'da ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR VİTRİN OLACAKTIR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koymak istediklerini, sporculardan taraftarlara kadar tüm konukların kendilerini evlerinde hissetmeleri için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Organizasyonun etkisinin yalnızca sahadaki mücadelelerle sınırlı kalmayacağını dile getiren Hacıosmanoğlu, "İspanya Süper Kupası, dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak. Bu yönüyle organizasyon, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve marka değerine önemli katkı sağlayacak. İstanbul'a gelecek futbolseverler, yalnızca dünya yıldızlarının mücadelesine tanıklık etmekle kalmayacak; aynı zamanda ülkemizin binlerce yıllık tarihini, eşsiz kültürünü ve güçlü spor tutkusunu yakından tanıma fırsatı bulacak. Dolayısıyla bu organizasyon; Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini, İstanbul'un küresel marka değerini ve Türk futbolunun dünyaya açılan yüzünü güçlü biçimde ortaya koyacak önemli bir vitrin olacaktır. Bu vesileyle, organizasyonun İstanbul'da gerçekleştirilmesine öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; dost ülke Suudi Arabistan'ın Kralı Selman bin Abdülaziz'e, değerli yetkililerine ve İspanya Futbol Federasyonu yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonun hayata geçirilmesi sürecinde verdikleri değerli destekler dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Sayın Bilal Erdoğan'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca karşılaşmalara ev sahipliği yapacak, statlarını ve tesislerini bizlerle paylaşacak değerli kulüplerimize ve yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu organizasyonla dünyanın dikkatinin Türkiye ve İstanbul'da olacağını sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI