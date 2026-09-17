Tayland Başbakanı'ndan yabancılara sert mesaj: Ölecekseniz kendi ülkenizde ölün

Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul, ülke yasalarını ihlal eden veya Tayland halkını sömüren yabancılara yönelik denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Anutin, kurallara uyan yabancıların ülkede yaşayabileceğini belirtirken, yasa dışı faaliyetlere karşı sert önlemler alınmasını istedi.

Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul, İçişleri Bakanlığı politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada yabancıların ülkenin yasalarına ve kültürüne uyması gerektiğini söyledi. Anutin, dürüst şekilde geçimini sağlayan ve başkalarını sömürmeyen yabancıların Taylandlılarla birlikte yaşayabileceğini ifade etti.

Eyalet valilerine, Tayland halkını tehdit eden, zorbalık yapan veya istismar eden yabancılara karşı yasal yetkilerini kullanmaları çağrısında bulunan Anutin, gerekli şartların oluşması halinde bu kişilerin hızlı şekilde sınır dışı edilmesini istedi.

Tayland Başbakanından yabancılara sert mesaj: Ölecekseniz kendi ülkenizde ölün

“SINIRLARI ÇOK AŞIYOR”

Anutin, ülkede yabancılara yönelik bazı taleplerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Son zamanlarda özel bir mezarlık kurulması yönünde bile bir talep olduğunu öğrendim. Bu çok ileri gidiyor, sınırları çok aşıyor. Buraya gelmenize izin verdiğimiz için minnettar olmalısınız," dedi.

“ÖLECEKSENİZ MEMLEKETİNİZDE ÖLÜN”

Tayland Başbakanı, açıklamalarının devamında, "Ölecekseniz, gidin ve memleketinizde ölün. Burada ölmenize gerek yok. Ve bizi sömürmeyin. Ayrıca, restoran açmak için izin başvurusunda bulunup orada bir ibadethane bulundurmak da kabul edilemez," ifadelerini kullandı. Anutin ayrıca ibadethanelere ilişkin de, "Bence tek başınıza bir ibadet yeri kuramazsınız. Bu düzenlemelerin Tayland toplumuna ve kültürüne de saygı duyması gerekiyor," dedi.

The Nation gazetesinin haberine göre Anutin'in açıklamaları, Bangkok'taki İsrail Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişinin gösteri düzenlemesinin ardından geldi. Gösteride bazı İsrailli turistlerin davranışlarına yönelik kamuoyu tepkisi gündeme gelirken, yabancı ziyaretçilere Tayland'ın yasalarına ve kültürüne saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.

Anutin, söz konusu endişelerin Asya, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen çok sayıda kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI