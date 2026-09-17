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Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor

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Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı

TRT 1'in sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için yeni sezon heyecanı başladı. İlk sezonu 31. bölümle tamamlanan dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürerken, izleyiciler "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?", "Bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?" ve "Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman?" sorularına cevap arıyor. Gözler ise Taşacak Bu Deniz 2. sezon fragmanında...

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Taşacak Bu Deniz, sezon arasının ardından ekranlara dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. OGM Pictures tarafından TRT 1 için hazırlanan dizinin yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte izleyicilerin gözü bu kez yayın takvimine çevrildi. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin ikinci sezon yayın tarihi henüz kesin olarak açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin 11 Eylül 2026 tarihinde başlaması ile Taşacak Bu Deniz'in ekranlara dönüşü hız kazandı.

Geçen sene 10 Ekim 2025 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizinin ikinci sezonunun da Ekim 2026 içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 18 Eylül 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanmayacak.

TRT 1'in 18 Eylül Cuma yayın akışında Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne yer verilmedi. Kanalın akşam programında saat 19.00'da Ana Haber, 19.55'te İddiaların Aksine ve 20.00'de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın tekrarı bulunuyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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