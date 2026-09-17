Şanlıurfa'da katil zanlısı olaydan bir yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavga eden tarafları barıştırmak isteyen Birecik Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak vurularak öldürülmüştü. Olayın katil zanlısı bir sene sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak amacıyla gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı olaydan 1 sene sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, 1 Eylül 2025'te meydana geldi. İddialara göre Birecik Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası olan Salih Ç., şehir merkezinde kavga etti. Olayı duyan Çakmak, tarafları barıştırmak amacıyla akrabalarının yaşadığı Güvenir Mahallesine gitti.

Şanlıurfada katil zanlısı olaydan bir yıl sonra yakalandı

BARIŞTIRMAK İÇİN GİTTİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre tarafları barıştırmak amacıyla mahalleye giden Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Zekeriya Ç., Salih Ç., ve Mehmet Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silahın kim tarafından ateşlediğini tespit etmek amacıyla çalışma yapan ekipler, A.Ç. adlı şahsın cinayet zanlısı olduğunu tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan cinayet zanlısı A.Ç., jandarma ekipleri tarafından olaydan bir sene sonra yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI