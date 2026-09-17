BDDK'dan bankalara hisse geri alımında kolaylık! Yıl sonuna kadar uygulanacak

BDDK, halka açık bankaların 16 Eylül 2026 sonrası gerçekleştirdiği hisse geri alımlarına yönelik geçici düzenlemeye gitti. Geri alınan hisseler, yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve bazı risk hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

BDDK, bankaların sermaye yapısına ilişkin hesaplamalarda geçici bir düzenlemeye gitti. Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı kararıyla, halka açık bankaların gerçekleştireceği hisse geri alımlarına ilişkin yeni uygulama belirlendi.

HİSSE GERİ ALIMLARINA GEÇİCİ DÜZENLEME

Karara göre söz konusu hisseler, 31 Aralık 2026’ya kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü kapsamında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak. Böylece bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alımlarının çekirdek sermaye hesaplamaları üzerindeki etkisi yıl sonuna kadar sınırlandırılmış olacak.

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RİSK HESAPLAMALARINA DA DAHİL EDİLMEYECEK

BDDK kararında ayrıca, söz konusu hisselerin Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

UYGULAMA 16 EYLÜL SONRASI GERİ ALIMLARI KAPSIYOR

Düzenleme, 16 Eylül 2026’dan sonra gerçekleştirilen hisse geri alımlarını kapsıyor. Uygulama 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. BDDK, kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.

BDDKdan bankalara hisse geri alımında kolaylık! Yıl sonuna kadar uygulanacak