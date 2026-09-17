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Kasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu

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Kasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu
Başlık ResmiKasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 315 kilo bozuk et ele geçirildi. Okul kantinlerinde ise 825 adet tarihi geçmiş ürün bulundu.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş, bozulmuş ve izlenebilirliği bulunmayan çok sayıda ürüne el koydu.

315 KG BOZUK VE KOKMUŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasap işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, 163 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan tavuk eti ile 152 kilogram bozulmuş ve kötü kokulu kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilogram sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Yapılan kontrollerde toplam 825 adet tarihi geçmiş ürüne tutanak düzenlenerek el konuldu. Ürünler imha edilmek üzere işlem altına alınırken, ilgili okul kantini hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.

Kasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu
Başlık ResmiKasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu

Zabıta ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'nde okul çevresinde faaliyet gösteren market işletmelerini de denetledi. İş yeri ruhsatı, hijyen, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelerin sorumlularına gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılırken, toplam 155 ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında da mevzuat kapsamında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu
Başlık ResmiKasapta kilolarca bozuk et, okul kantininde yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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