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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır kimdir?

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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır kimdir?
Başlık ResmiKadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır kimdir?

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyet çıkışıyla gündem oldu. Adliyede vasiyetname için bekleyen yeğen Levent İnanır "Dayımın bir irade sorunu vardı. Çok ağır tedaviler gördü. 6 yılda 3 kez beynine pıhtı attı kolay değil. Vasiyetnameyi 3 kez değiştirmiş olması da ayrı bir soru işareti. İçeriği niye değiştirsin? İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var" dedi. Bu sözler ardından Levent İnanır'ın hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır kimdir?

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Levent İnanır ya da gerçek adıyla Levent Arıca, 16 Şubat 1962 tarihinde dünyaya geldi. Levent İnanır, Aslen Fatsa, Orduludur. 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.

1975 yılında ilk profesyonel filminde oynadı. Türk sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan sanatçı, Neslihan Acar ile kısa bir süre evli kalmıştır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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