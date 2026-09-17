Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11'de oynayacak mı? Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi son durum

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu netleşti. Antrenmanda ayak parmağında ağrı hisseden milli futbolcunun yapılan kontrollerin ardından maç kadrosunda yer almasına karar verildi. Gözler ise Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11'de oynayacak mı sorusunun cevabına çevrildi. İşte, Beşiktaş - Marsilya maç kadrosu ve Orkun Kökçü sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak önemli mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı. Peki, Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11'de oynayacak mı?

Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11de oynayacak mı? Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi son durum

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI, İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Son antrenmanın ardından ayak parmağında ağrı hisseden Beşiktaş kaptanının karşılaşmada görev yapıp yapamayacağı merak konusu olmuştu. Yapılan kontrollerin ardından Orkun Kökçü'nün kadroda bulunmasına karar verildi.

Kökçü'nün karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatine kadar yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinlik kazanacak.

Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11de oynayacak mı? Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi son durum

TROSSARD MARSİLYA KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'dan ise kötü haber geldi. Erzurumspor FK karşılaşmasında sakatlık yaşayan Belçikalı futbolcunun Marsilya mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11de oynayacak mı? Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi son durum

VLAHOVİC CEZASINI TAMAMLADI

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Dusan Vlahovic'in takıma dönüşü oldu. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olay nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Sırp golcü, 1 maçlık ceza almıştı. Bu nedenle Erzurumspor FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Vlahovic, söz konusu cezasını tamamladı.

Orkun Kökçü sakat mı, ilk 11de oynayacak mı? Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi son durum

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg,Gomes, Paixao, Harit, Gouiri

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ