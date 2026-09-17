Galatasaray'ın Trabzonspor planı ortaya çıktı: Okan Buruk’un ilk 11'i şekillendi

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, zorlu karşılaşmada görev vereceği 11'i netleştiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

SAVUNMANIN SAĞINDA SALLAI, SOLUNDA EREN

Trabzonspor'a karşı kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor. Stoper tandeminde ise Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı yer alacak.

Roland Sallai

KANATLARDA LEAO VE BARIŞ ALPER

TRT Spor'un haberine göre; orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev alacak. Kanatlarda sağda Barış Alper Yılmaz'a, soldaysa Rafael Leao'ya şans verilmesi bekleniyor.

Rafael Leao

OSIMHEN KADRODA, LEMINA BELİRSİZ

Galatasaray, ileri uçta Deniz Gül ile gol arayacak. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, kafilede yer alamayacak.

Deniz Gül, 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.

Victor Osimhen ve kaleci Günay Güvenç'in ise geniş kadroda olması bekleniyor. Mario Lemina'nın durumunun ise taktik idmanın ardından netleşeceği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ