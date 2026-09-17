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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamlarının yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamlarının yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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"RUHLARI ŞAD OLSUN"

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

TARİHİN KARANLIK LEKESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960'ta sabaha karşı yönetime el koydu.

Türkiye demokrasisine vurulan bu darbede Başbakan Menderes, aynı gün yurt gezisi kapsamında bulunduğu Kütahya'da Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü ve daha sonra diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi.

Yassıada'daki yargılamalar, 14 Ekim 1960'ta başladı ve 15 Eylül 1961'de karara bağlandı.

Türkiye demokrasisi, 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl süreyle başbakanlık yapan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesiyle tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı.

TBMM tarafından 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Aynı kanun uyarınca Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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