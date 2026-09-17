ÖZEL | Yüksel Yıldırım'dan Trabzonspor’un yeni hocası Thomas Reis’e övgü yağmuru: Adam gibi adam

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bir dönem Süper Lig’de beraber çalıştıkları Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Thomas Reis'le ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Alman teknik adamın bordo-mavili ekip için ilaç niteliğinde olacağına vurgu yapan Yıldırım, “Başarıya aç bir hoca. Trabzonspor, onun için inanılmaz bir fırsat. Reis’te başarılı olabilecek o kabiliyet var" dedi.

Trabzonspor, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor’da görev yapan ve birçok başarıya imza atan teknik direktör Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adamın, yönetimle son görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, deneyimli hocanın Süper Lig’deki yeni serüveniyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

YILDIRIM: ARANAN BİR ORTAM OLUŞTURDUK

Thomas Reis ile çalıştıkları dönemi anlatan Başkan Yüksel Yıldırım, “Kulübümüzün bir oyun anlayışı var. Hocayı getirdiğimizde transfer yasağımız bulunuyordu. Reis’e, ‘Kadromuz bu. Geçen sene zorla kümede kaldık ama biz bu kadroyu ilk 10’da yer almak için kurduk. Transfer yasağımız olduğu için hedef yine ilk 10’da kalmak ama sonra ilk 5’i kovalamak istiyoruz. Senden ricam, bunu bil ve öncelik olarak bizi kümede tut. Sonrasında zaten yukarılara bakarız.’ dedim. Hocamızın oyun anlayışı o dönemki oyuncular tarafından çok benimsenmişti ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Transfer yapma durumumuz olmadığı için o dönem kampa eksiksiz olarak girdik. Tam aranan ve mükemmel bir ortam oluşturduk. Sonrasında lige güzel bir başlangıç yaptık.” açıklamasını yaptı.

Thomas Reis, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.

“MÜKEMMEL İŞLERE İMZA ATTI”

Reis ile başarıya ulaştıkları sezonu değerlendiren Yıldırım, “Kimse hocadan böyle bir performans beklemiyordu ama biz hocanın datalarına bakarak ve araştırma yaparak onu transfer etmiştik. Bize hocayı kimse önermedi, kendimiz bulduk. Hocamızdan inanılmaz derecede memnunduk. Ligi 3.sırada bitirmemize yardımcı oldu. Gerçekten mükemmel işlere imza attı. Ligde ve Avrupa kupasında mücadele etmek için ertesi sene bazı transferler yaptık ve kadroyu daha da genişlettik. Hocamız ile ilk başta çok güzel başladık ve Konferans Ligi’nde birkaç hafta lider olarak götürdük. Süper Lig’de 5.sırayı kovalıyorduk. Reis ile gayet güzel bir gidişatımız vardı.” sözlerini sarf etti.

“KARAKTAR OLARAK 10 NUMARA”

Alman teknik adamın şehir ve kulüple olan uyumundan bahseden 65 yaşındaki Yıldırım, şöyle devam etti:

Reis, karakter olarak 10 numara bir insan. İyi ve çalışkan bir teknik adam. Oyuncularımıza ne istediğini aktarabiliyordu. Şehre adapte olmuştu. Sabah erkenden kalkıp Atakum Sahili’nde koşuyordu. Sporunu yapıyordu ve sabah yine erkenden gelip kulüpte çalışmalarını yapıyordu. Oyuncular geldiğinde hemen onlarla görüşürdü ve bazı oyuncularla özel olarak ilgilenmesi gerektiğini söylerdi. Onunla çalışmaktan gerçekten memnun olduk. Reis’in Samsunspor’da çalışmasından, karakterinden ve kişiliğinden mutluyduk. Taraftarımız da ona bayılıyordu ve herkes onu ‘reis!’ diye seviyordu. Hoca, adam gibi adam.

“TRABZONSPOR’A İLAÇ OLACAK”

Tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor’daki yeni görevine değinen Yüksel Yıldırım, “Reis, 1,5 sene Türkiye’de çalıştı. Ligimizi ve insanları karakter olarak çok iyi biliyor. Başkan ve taraftar gerekli sabrı gösterirse Trabzonspor için bence ilaç olabilir. Reis, Trabzonspor’a da alışacaktır. Karakterli ve başarıya aç bir teknik adam. Trabzonspor, onun için inanılmaz bir fırsat. Orada da başarılı olursa önünün daha da açılacağını düşünüyorum. İleride Süper Lig’deki diğer büyük takımların yanı sıra Avrupa’ya da gidebilir. İki tarafın da kazanacağı bir anlaşma olduğuna inanıyorum.” dedi.

Yüksel Yıldırım

“BAŞARILAR İÇİN O KABİLİYET VAR”

52 yaşındaki teknik direktörün Trabzonspor’daki yıldız oyuncularla da iyi bir uyum yakalayacağına vurgu yapan Yıldırım, son olarak şunları söyledi:

Reis, Bundesliga’da teknik direktörlük yaptı. Bochum ve Schalke 04 gibi takımlarda değerli oyuncularla çalıştı. Türkiye’de rahat rahat çalışabileceğini Samsunspor’da gösterdi. Hocanın Trabzonspor’daki yıldız oyuncularla arasında herhangi bir diyalog problemi olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor’da oyuncu seviyesi kalite ve isim olarak çok farklı bir düzeyde. Aynı zamanda daha fazla baskı var ama orada da iyi bir yönetim sergileyecektir. Reis, ilk toplantısını takımın en değerli yıldızlarından Mohamed Salah ile yapmış. Bence bu çok iyi bir başlangıç. Karşılıklı olarak beklentilerini anlatmışlardır. Yaptıkları bu fikir alışverişi çok doğru bir olay. Oyuncuların bu süreçte hocaya yardımcı olması lazım. Reis’te başarılı olabilecek o kabiliyet var.