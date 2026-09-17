Kızıldeniz'deki gerilimin ortasında kritik temas! ABD ve Husiler gizlice görüştü

ABD ile İran destekli Husiler arasında Kızıldeniz'deki gerilimin ortasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Tarafların Umman'ın başkenti Maskat'ta kamuoyuna açıklanmayan gizli bir görüşme yaptığı ve Husilerin Amerikan gemilerine saldırma niyetlerinin olmadığını bildirdiği öne sürüldü. Husilerin, İsrail ve ticari gemilerine yönelik saldırılar konusunda ise Suudi Arabistan bağlantılı gemileri ayrı tuttuğu aktarıldı. Trump ABD'nin Husilerle doğrudan temas halinde olduğunu doğrularken, görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmadı.

Reuters’ın haberine göre, ABD yetkilileri ile Yemen'deki Husilerin temsilcilerinin hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi. Bilgi sahibi beş kaynağın aktardığına göre, kamuoyuna duyurulmayan görüşme Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde yapıldı. Üç kaynak toplantının gizli tutulduğunu belirtirken, iki kaynak uzun süredir bölgesel arabuluculuk yapan Umman yönetiminin görüşmenin düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Kızıldenizdeki gerilimin ortasında kritik temas! ABD ve Husiler gizlice görüştü

KIZILDENİZ’DEKİ GÜVENLİK DURUMU ELE ALINDI

Görüşmede Kızıldeniz'deki güvenlik durumu ve gemilere yönelik saldırıların ele alındığı ifade edildi. Kaynaklara göre Husiler, ABD tarafına Amerikan gemilerini hedef alma niyetinde olmadıklarını ve 2025 yılında varılan ateşkese bağlı olduklarını iletti.

“SUUDİ ARABİSTAN’A AİT GEMİLER DIŞINDAKİLERE SALDIRMAYACAKLAR"

Kaynaklardan biri ayrıca Husilerin, Suudi Arabistan'a ait gemiler dışında İsrail gemilerine ve diğer ticari gemilere saldırmayacakları yönünde mesaj verdiğini aktardı. Görüşmenin, Husilerin Suudi Arabistan destekli güçleri gerileterek Kızıldeniz kıyısında stratejik öneme sahip bir bölgeyi ele geçirmesinden birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kızıldenizdeki gerilimin ortasında kritik temas! ABD ve Husiler gizlice görüştü

TRUMP DA HUSİLERLE İLETİŞİME GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Husilerin ABD'ye ulaşarak Washington'dan Yemen'deki savaşa müdahil olmamasını istediğini söyledi. Başkan Yardımcısı JD Vance de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Husilerle doğrudan temas halinde olduğunu doğruladı ancak görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, görüşmeye ilişkin sorulara "Bu özel toplantıyla ilgili herhangi bir yorumumuz yok" cevabını verdi. Sözcü, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının ve Orta Doğu'dan terörizmin yayılmasının önlenmesinin Washington için temel çıkarlar arasında olduğunu belirtti. Umman'daki ABD Büyükelçiliği ve Husiler’den de görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmedi.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Husiler cepheyi büyütüyor…

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ