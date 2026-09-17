İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 17 Eylül? (Aliağa, Bornova, Kınık, Konak, Menderes, Tire, Menemen, Urla)
İzmir su kesintisi 17 Eylül 2026 Perşembe günü İZSU'nun güncel arıza ve bakım programıyla takip ediliyor. Aliağa, Bornova, Kınık, Konak, Menderes, Menemen ve Urla'da yaşayan vatandaşlar, kesintiden etkilenen mahalleleri ve suların yeniden verileceği saatleri araştırıyor. İZSU'nun güncel kayıtlarında kesinti süreleri arızanın türüne ve yürütülen çalışmalara göre farklılık gösteriyor
17 Eylül İzmir su kesintisi ve suların ne zaman geleceği, sabah saatlerinden itibaren kentte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İZSU'nun arıza sorgulama ekranında ana boru ve branşman arızalarının yanı sıra elektrik kaynaklı kesintiler de bulunurken Bornova, Kınık, Konak, Menemen ve Urla için farklı tahmini bitiş saatleri açıklandı. Kurum, belirtilen sürelerin tahmini olduğunu ve çalışmalar sırasında değişiklik yaşanabileceğini belirtiyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 17 EYLÜL?
KINIK
Aşağı, Türkcedit
17.09.2026 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: AŞAĞI MAHALLE AŞIK İBRAHİM SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI VE TÜRKCEDİT MAHALLELERİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
KONAK
Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap
Kesinti Süresi: 17.09.2026 saat 07:52 ile 10:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 3572 SOKAK NO .23 ÖNÜ İÇİN.
MENDERES
Orta
Kesinti Süresi: 16.09.2026 saat 13:54 ile 15:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: FİLİZ CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
Gümüldür Fevzi Çakmak
Kesinti Süresi:
16.09.2026 saat 09:31 ile 15:31 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ESENTEPE SAGLIK OCAĞI UST KISIMLARINA GEDİZ A.Ş NİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
MENEMEN
Gazi, İstiklal
Kesinti Süresi: 17.09.2026 saat 08:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: gediz elektrik kaynaklı
İZMİR SU KESİNTİSİ
TİRE
Dere, Kurtuluş, Yeni
Kesinti Süresi:
17.09.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: BİR BÖLÜMÜNDE SU KESİNTİSİ GİRİLMİŞTİR.
URLA
Kalabak, M.fevzi Çakmak
Kesinti Süresi: 17.09.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: GEDİZ MÜTAHİTİNİN ŞEBEKE SUYU HATTINA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI BÖLGEYE SU VERİLEMİYECEKTİR.
Kuşçular, Sıra
Kesinti Süresi: 17.09.2026 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
Birgi
Kesinti Süresi:
17.09.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.