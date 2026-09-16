İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül listesi GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak ve Çeşme başta olmak üzere 27 ilçede planlı kesinti yapılacağı bildirildi. İşte Gediz Elektrik planlı kesinti sorgulama...

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül planlı kesinti programı kapsamında Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme, Karaburun, Menemen, Gaziemir, Menderes, Torbalı, Bayraklı, Bergama, Dikili, Kınık, Kiraz, Balçova, Güzelbahçe, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Tire, Çiğli, Karşıyaka, Narlıdere, Selçuk ilçelerinde yapılacak bakım çalışmaları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, yenileme, kapasite artırımı, direk değişimi ve çeşitli teknik çalışmalar nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3816733

Samurlu (24/18. Sk., Dere Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk.)

Planlandı

19.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3817608

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812580

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812587

Atatürk (Filiz Sk., İstasyon Cd.), Cumhuriyet (İstasyon Cd., Karpuzlu Sk.), Yeşilova (Mıstak Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815224

Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815269

Dereköy (Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sk., Gündağ Sk., Hacı Hüsnü Sk., Hatipoğlu Sk., Ilıca Sk., Nehir Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815272

Dereköy (Ilıca Sk., Yahni Sk.), Ergenli (Bahçelerarası Sk., Ilıca Sk., Kızıloba Yolu, Öğretmen Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815274

Ergenli (Aygün Sk., Çay Sk., Ceviz Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Derebaşı Sk., Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sk., Ilıca Sk., Irmak Sk., Köprü Sk., Zeytinli Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815275

Ergenli (Ergenli Köyü İç Yolu, Ilıca Sk., İSİMSİZ1, Öğretmen Sk., Okul Sk., Topsahası Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815278

Demircilik (Kabakçı Bahçe Küme Evleri), Turan (29 Ekim Sk., 30 Ağustos Sk., 9 Eylül Sk., Ardıç Sk., Başöğretmen Atatürk Sk., Cennet Sk., Çiğdem Sk., Çoban Sk., Derviş Sk., Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gonca Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Okul Geçidi Sk., Pınar Sk., Söğüt Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815294

Buruncuk (Tahirbey Cd.), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk., Zeytinova Dere Sk., Zeytinova Göçmen Sk., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekse Sk., Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik Sk.)

Planlandı

18.09.2026

00:30 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3816991

Çiftçigediği (Canlı İstasyon Cd.), Çırpı Cami (Vali Kazım Dirik Cd.), Hasköy (10. Çıkmaz Sk., 11. Çıkmaz Sk., 12. Çıkmaz Sk., 13. Çıkmaz Sk., 14. Çıkmaz Sk., 15. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., 7. Çıkmaz Sk., 8. Çıkmaz Sk., 9. Çıkmaz Sk., Adnan Menderes Sk., Hasköy Cami Sk., Hasköy İnönü Sk., Mezarlık Yolu Sk., Sazlık Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Vali Kazım Dirik Cd.), Kızılcaova, Mektep

Planlandı

18.09.2026

01:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3817011

Atatürk (717. Sk.), Bıyıklar (Bahçe Kahve Sk., Boğaziçi Sk., Çınarlıdere Sk., Dar Sk., Demokrasi ve Laiklik Meydanı, Döneme Meydanı, Emine Suyu Sk., Fabrika Önü Cd., Kani Bey Sk., Kubilay Cd., Niyazi Bey Sk., Paşa Çeşme Sk., Paşa Çeşmesi Sk., Raif Parmaksız Cd., Sinan Hoca Çıkmazı Sk.), Camii (Düzalan Sk., Karakulak Sk., Mektep Sk., Oktan Sk., Oktay Sk., Öznar Sk., Uzun Çarşı Sk.), Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk., Ortaca Sk.), Çınar (Bayır Sk., Canlıoğlu Sk., Çiftçioğlu Sk., Cinli Mescit Sk., Düzlük Sk., Kalburcu Deresi Sk., Mehmet Ağa Sk., Mestan Çavuş Sk., Ölmez Sk., Öznar Sk., Taşlıdere Sk., Yağcıoğlu Sk.), Demircilik (502. Sk., 505. Sk., Cami Sk., Celal Bayar Blv., Çepnioğlu Sk., Çınarlı Çeşme Gç. Sk., Çınarlı Çeşme Sk., Çınarlıdere Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Fabrika Önü Cd., Fabrika Sk., Hükümet Önü Cd., Işık Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Kul Ali Sk., MEHMET AKİF, Mehmetçik Sk., Menderes Blv., Mustafa Paşa Sk., Muzaffer Köfteoğlu Cd., Odabaşı Sk., Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yakın Değirmen Küme Evleri, Yıldırım Beyazıt Cd.), Elifli (Bağlar Sk., Bayındır Yolu Cd., Elifli Köyü İç Yolu, Elifli Küme Evleri), Fatih (Birinci Malal Küme Evleri, Ful Sk., Gencer Küme Evleri, Hoca Ahmet Yesevi Sk., İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Onart Cd., Osmanbey Sk., Soğuk Pınar Küme Evleri, Toros Cd., Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri), Fırınlı (Bayındır Yolu Cd., Canlı İstasyon Cd., Demiryolu Küme Evleri, Eski Fırınlı Köyü Sk., Furunlu Köy Yolu Küme Evleri, Osmanoğlu Mevki Küme Evleri, Yenice Kuyu Küme Evleri), Hacı Beşir

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ



Planlandı

17.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3814989

Dağıstan

Planlandı

19.09.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3816816

Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri), Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3816856

Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3816865

Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815305

Rafet Paşa (5146. Sk., 5149. Sk., 5149/1. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816834

Naldöken (1243. Sk., 1243/1. Sk., 1243/2. Sk., 1254. Sk., 1254/10. Sk., 1254/11. Sk., 1254/12. Sk., 1254/2. Sk., 1254/3. Sk., 1254/4. Sk., 1254/5. Sk., 1254/6. Sk., 1254/7. Sk., 1254/8. Sk., 1254/9. Sk., 1256. Sk., 1256/4. Sk., 1258. Sk., 1258/1. Sk., 1259. Sk., 1259/1. Sk., 1259/2. Sk., 1259/3. Sk., 1259/4. Sk., 1259/5. Sk., 1259/6. Sk., 1259/7. Sk., 1259/8. Sk., 1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/13. Sk., 1261/14. Sk., 1261/15. Sk., 1261/16. Sk., 1261/17. Sk., 1261/18. Sk., 1261/19. Sk., 1261/20. Sk., 1261/21. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk., 1269. Sk., 1270/2. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1271/3. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Sk., Naldöken Mezarlığı)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Direk Değişimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3817596

Beşyol (8001. Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.), Karaçam, Kurudere (Doğa Sk., Kartal Sk., Kurudere Cd.), Sarnıçköy (Akyar Sk., Filiz Sk., Kordelya Sk., Sarnıç Cd.)

Planlandı

18.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3817684

Atatürk (829/2. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 910. Sk., Yavuz Cd.)

Planlandı

19.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3817845

Kemalpaşa (7401. Sk., 7401/2. Sk., Kemalpaşa Cd.)

Planlandı

19.09.2026

20:00 - 20:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818167

Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd.)

Planlandı

19.09.2026 - 20.09.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818169

Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818306

Barbaros (5238. Sk.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818311

Barbaros (5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5154. Sk., Burak Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816774

Çiftlik (121. Sk., 122. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816780

16 Eylül (3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816786

Ilıca (5123. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5145. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816831

Ardıç (5422/1. Sk., 5423. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3817178

Germiyan

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3817614

Germiyan (27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3818267

Celal Bayar (5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5226. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3817258

Çandarlı (120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 139. Sk., 140. Sk., Bakırkuyu Sk., Çakırağa Sk., Çandarlı 121. Sk., Çandarlı 123. Sk., Çandarlı 127. Sk., Çandarlı Bahçeli Sk., Çandarlı Fener Sk., Çilek Sk., Fazlı Güleç Cd., Gönendiş Sk., Kayalı Sk., Orta Sk., Sahil Plajı Cd., Taşlı Cami Sk., Uzun Sk., Vali Şentürk Cd., Yeni Cd., Yeni Yol Sk.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3817551

Çandarlı (151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 161. Sk., 161/1. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Ferhat Uysal Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3817559

Çandarlı (141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Kara Halil Paşa Cd.)

Planlandı

19.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3817886

Çandarlı (Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ



Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3816723

Mordoğan

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3817178

Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, isimsiz, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)

Planlandı

18.09.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3817569

Anbarseki (3178. Sk., Ambarseki Yolu Sk., Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki Küme Evleri, Esendere Küme Evleri, Karaburun Cd., Sasko Küme Evleri), Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Eğlenhoca (5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5013/1. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Sakiztepe Sitesi Iç Yolu Sk., Tenha, Yatak Küme Evleri, Yeniliman Köprüsü), İnecik (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019, 4019/5. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, İnecik Küme Evleri, Karaburun Yolu, Kaynarpınar Küme Evleri), İskele (1200, 1291. Sk., 2100. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2148. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2192. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2228. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2232. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2237, 2241. Sk., 2243. Sk., 2247. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2259. Sk., 2260. Sk., 2261. Sk., 2262. Sk., 2263, 2264. Sk., 2266. Sk., 2269. Sk., 2270. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275/2. Sk., 2276. Sk., 2278. Sk., 2279. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2290. Sk., 2292. Sk., 2293. Sk., 2297. Sk., 2298. Sk., 2299. Sk., 2302. Sk., Ada Sk., Akasya Sk., Aslanburnu Cd., Azmak Sk., Bambu Sk., Bodrum Cd., Bodrum İçi Sk., Burgaz Cd., Çitlembik Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Değirmen Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 2 Sk., Deniz 4 Sk., Deniz 5 Sk., Deniz Sk., Dere Sk., Emniyet Cd., Fehim Aytekin Cd., Fener Sk., Fesleğen Sk., Gül Sk., Halil Altın Cd., Harmanyeri 1. Sk., Harmanyeri 2. Sk., Harmanyeri 5. Sk., Harmanyeri Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Konağı Cd., Ihlamur Sk., İskele Cd., İsmet Kırant Sk., Karaburun Cd., Karayer Cd., Kepez Cd., Kubilay Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Liman Cd., Mine Sk., Okul Sk., Orkide Sk., Oruç Reis Sk., Papatya Sk., Pelit Sk., Piri Reis Sk., Pirnar Sk., Radika Sk., Seyranyüzü Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk., Site Sk., Turgutreis Sk., Yaghane 1 Sk., Yaghane 2. Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Kösedere (Ağalarseki Cd., Aşağı Boyabağ Küme Evleri, Eğlenhoca Küme Evleri, İçme Kıyısı Küme Evleri, Karaağaç Küme Evleri, Karaburun Cd., Kösedere Köyü İç Yolu, Kösedere Köyü Yolu, Yukarı Boyabağ Küme Evleri), Küçükbahçe (8100. Sk., 8107. Sk., Eğriliman Küme Evleri, Küçükbahçe Denizgiren Küme Evleri, Küçükbahçe Küme Evleri), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1246. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., 1282. Sk., 1283. Sk., 1284. Sk., 1285. Sk., 1288. Sk., 1290. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., 1301. Sk., 1302. Sk., 1306. Sk., 1307. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 2100. Sk., 2168. Sk., Aşağı Çeşme Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çayıriçi Sk., Çiğdem Sk., Cumhuriyet Cd., Emniyet Cd., Eski Pazar Yeri Sk., Gelincik Sk., İstiklal Cd., Karaburun Cd., Karaburun Cumhuriyet Sk., Karanfil Sk., Kuyucak Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Poyraz 1012. Sk., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk., Şehit Hakan Algın Cd., Şehit Polis Yusuf Çelik Cd., Seyranyüzü Cd., Sümbül Sk.), Mordoğan (1. Sk., 3. Sk., 4. Sk., Beylikbağı Küme Evleri, Gökpınar Küme Evleri, İzmir Cd.), Parlak (Burunucu Küme Evleri, Çardak Tepesi Küme Evleri, Çullu Yüzü Küme Evleri, Ören Deresi Küme Evleri, Ovaiçi Küme Evleri, PARLAK TARLA İÇİ, Tarlaiçi Küme Evleri, Zeytinlik Küme Evleri), Saip (3100. Sk., 3103. Sk., 3104. Sk., 3105. Sk., 3106. Sk., 3106/1. Sk., 3108. Sk., 3109. Sk., 3110. Sk., 3111. Sk., 3112. Sk., 3113. Sk., 3114. Sk., 3115. Sk., 3115/1. Sk., 3116. Sk., 3117. Sk., 3118. Sk., 3120. Sk., 3123. Sk., 3124. Sk., 3125. Sk., 3126. Sk., 3127. Sk., 3128. Sk., 3130. Sk., 3131, 3132. Sk., 3133. Sk., 3136. Sk., 3137. Sk., 3139. Sk., 3142. Sk., 3177. Sk., 3181. Sk., 3185. Sk., 3186. Sk., 3192. Sk., 3193. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3220. Sk., 3221, 3225. Sk., 3226, 3227, 3228. Sk., 3231. Sk., 3232. Sk., 3235. Sk., 3236. Sk., 3237. Sk., 3240. Sk., 3241. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3256. Sk., 3256/1. Sk., 3257. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3273. Sk., 3292. Sk., Bodrum Cd., Eski Okul Sk., Fulya Sk., Gardenya Sk., Hercai Sk., Karaburun Cd., Kardelen Sk., Kızılcık Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Sardunya Sk., Söğüt 1. Sk., Zakkum Sk.), Salman (Başöğretmen Atatürk Küme Evleri, Salman Denizgiren Küme Evleri, Salman Köyü), Sarpıncık (Sarpıncık Küme Evleri), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri, yeniliman küme evler), Yayla (Yayla Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3817603

Eğlenhoca, Kösedere, Mordoğan (10. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 194. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 24. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 25. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 27. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 28. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 29. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 525. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., Ardıç Cd., Atatürk Cd., Ayıbalığı Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Cd., Fatih Cd., Gökpınar Küme Evleri, İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., İzmir Cd., Leman Kavukçu Sk., Mehmet Ali Alpaslan Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Cd., Sadık Ahmet Sk., Sahil Cd., Seal Beach Clap, Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.), Yayla (Akdağ Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3817613

Mordoğan

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3817621

Mordoğan

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814962

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3816930

Halilbeyli

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3817078

Çambel

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3814989

Dündarlı, Poyracık (Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3815007

Hamzahocalı (Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Millet Cd.)

Planlandı

18.09.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3815017

Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.)

Planlandı

19.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3817134

Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Harman Yeri 2 Sk., Kırkkıuyu Küme Evleri, Yunus Emre Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816804

Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (Altınoluk Köyü Yolu, PINARLAR), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Sarıkaya Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3817601

Çayağzı (Çelebiler Küme Evleri, Gökharman Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, KÖSEOĞLU SUYU, Uzunova Küme Evleri, Yeni Sk.), Haliller (Haliller Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Kaleköy (Akıncılar Küme Evleri, Kaleköy Küme Evleri, KARAHAYIT, Kırlıova Küme Evleri, Uzunova Küme Evleri), Olgunlar (Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri, Recepler Küme Evleri), Sarıkaya (Merge Küme Evleri, Tarlabaşı Küme Evleri), Sırımlı (HATPLER), Solaklar (Çavuşlar Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Hatiplar Küme Evleri, Karayavrular Küme Evleri, Kezban Küme Evleri, Koçkıran Küme Evleri, Recepler Küme Evleri, Sarıimamlar Küme Evleri, Solaklar Küme Evleri), Tekbıçaklar (Aktaş Küme Evleri, Derebaşı Küme Evleri, Tarlabaşı Küme Evleri), Yeniköy (Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, OVA)

Planlandı

19.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3818265

Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri)

Planlandı

19.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3818271

Gedik (Gedik Merkez Küme Evleri, MERKEZ)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

10:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814419

Buruncuk (407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.), Fatih (1/1. Sk., 1/7. Sk., 1/8. Sk., 1/9. Sk., 10. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 2/1. Sk., 5/1. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., 5/7. Sk., AÇELYA, Begonya Sk., Begüm Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çiğdem Sk., Eylül Sk., Garip Çeşme Cd., Hanımeli Sk., Hasan Polatkan Cd., Ihlamur Sk., Ilgın Sk., Kardelen Sk., Lale Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Melisa Sk., Mersinli Cd., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özgürlük Cd., Papatya Sk., Yildiz Sk.), Hatundere (6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6128. Sk., 6130. Sk., 6131. Sk., 6131/1, 6131/2 Sk., 6132. Sk., 6133. Sk., Eski Foça Asfaltı Cd., Eski Foça Yolu, Hatundere Cd., Tekelaltı Küme Evleri), Mermerli, Yahşelli, Yıldırım (17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/2. Sk., 22/3. Sk., 22/4. Sk., 22/5. Sk., 22/6. Sk., 22/7. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 29/1. Sk., 29/2. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 35/1. Sk., 35/10 sK., 35/10. Sk., 35/12. Sk., 35/13. Sk., 35/14. Sk., 35/15. Sk., 35/16. Sk., 35/17. Sk., 35/4. Sk., 35/6. Sk., 35/7. Sk., 35/8. Sk., 35/9. Sk., 37, 38 Sk., 407/1. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Egemenlik Cd., Eski Foça Asfaltı Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817051

75. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

16:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817657

Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817665

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3818437

Kasımpaşa (Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk.), Mermerli (Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)

Planlandı

19.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3818442

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Çaltı (ÇALTI), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816470

Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816474

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816476

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816480

İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Yeniköy (Yeniköy Kahveleri Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

02:00 - 03:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817032

Balabanlı (Atam Cd., Balabanlı Köyü İç Yolu, Çavuşoğlu Cd., Dolamanlık Küme Evleri, Hatipoğlu Cd., Kalealtı Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Bozcayaka (Tire Ödemiş Yolu), Çamlıca (Çamlıca Küme Evleri, Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Çayır (Ataman Küme Evleri, Boy Deresi Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, küçükormanlar sk), Demirdere (Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Güney (Güney Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri), Hamam (Köşk Ödemiş Yolu, Mendegüme Küme Evleri), Kazanlı (Alçak Kuyu Küme Evleri, İSİMSİZ, Kazanlı Köyü İç Yolu, Küçük Köy Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Küçükören (Başören Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, Küçükören Küme Evleri), Küre (Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, Küre Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817479

Bademli, Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817515

İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Yeniköy (Yeniköy Kahveleri Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817516

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817629

Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri), Türkmen (İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Ordu Cd.), Üç Eylül (Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Haciahmet Kiri Mevkii Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, Kanlıkuyu Mevki Küme Evleri, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Kasap Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kum Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kumkuyu Mevki Küme Evleri, Ordu Cd., Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Balabanlı Yolu Cd., Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Sanayi Altı Şeytanlı Karaağaç Mevki Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır Köprüsü - Kalaycı Kuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3817632

Beyazıtlar (Beyazıtlar Küme Evleri), Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri, Umurbey Cd.), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, İSİMSİZ, Topçukuyu Küme Evleri), Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gerçekli (Gerçekli Küme Evleri, İSİMSİZ, Topçukuyu Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Gereli (Gerçekli Yolu, Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri), Hürriyet (1697. Sk., 1700. Sk., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kışlalı Küme Evleri, Türkönü Küme Evleri), Küçükavulcuk (Birgi Yolu Cd., Büyükavulcuk Yolu, Küçükavulcuk Küme Evleri, Ödemiş Yolu), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ocaklı (1700. Sk., Büyükavulcuk Yolu, Kiraz Yolu Cd., Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu), Ovakent, Türkönü (Kiraz Yolu Cd., Şirinyer Küme Evleri, Türkönü Köyü İç Yolu, Türkönü Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Üçkonak, Yolüstü (Büyükavulcuk Küme Evleri, Gerçekli Yolu, Kiraz Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri, YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER), Zafer (1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Birgi Yolu Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3818192

Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri), Şirinköy

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3818198

Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1330. Sk., 1332. Sk., 1335. Sk., 1336. Sk., 1337. Sk., 1338. Sk., 1340. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., Fen Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Osman Ergür Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.)

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3818201

Anafartalar (1009. Sk., 1013. Sk., 1252. Sk., 1255. Sk.), Gölcük (Başöğretmen Atatürk Cd.), İnönü (712. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 731. Sk., 733. Sk., 751. Sk., Saraçoğlu Cd.), Süleyman Demirel (1001. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1010. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1027/9. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1073. Sk., Efe Toplu Konut A Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut B Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut İş Merkezi Küme Evleri, Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk., Şehit Şerif Ali Ören Cd., Soförler Kooperatifi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816787

Bengiler (6213. Sk., 6215. Sk., 6222. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6226. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6232. Sk., 6234. Sk., 6236. Sk., 6240. Sk., 6242. Sk., 6244. Sk., Ürkmez Cd., Vatan Cd.), Cumhuriyet (5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5228/3. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260. Sk., 5262. Sk., 5264. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5272. Sk., 5276. Sk., 5279. Sk., 5281. Sk., 5283. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5295. Sk., 5297. Sk., 5299. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., 5393. Sk., 5397. Sk., 5398. Sk., 5399. Sk., 5400. Sk., 5401. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5417. Sk., 5418. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5423. Sk., 5425. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.), Payamlı (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5045. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5071. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5079. Sk., 5081. Sk., 5083. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5095. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 6244. Sk., Barış Cd., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Karacaoğlan Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Menderes Cd., Mimar Sinan Cd., Muhtar Süleyman Kara Cd., S. Hasan Demirel Cd., Şehit F. İbrahim Öztürk Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Cd., Şehit Hava Üsteğmen Hasan Demirel Cd.)

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816928

Akarca (1033. Sk., 1043. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1053/1. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1512. Sk., Akarca Cd.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3817620

Cumhuriyet (5206. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5258. Sk., 5276. Sk., 5279. Sk., 5281. Sk., 5283. Sk., 5286. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5297. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3816861

14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

00:30 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3816991

Yeniçiftlik

Planlandı

18.09.2026

02:00 - 03:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3817032

Çiniyeri (Ağaçlı Küme Evleri, ova yolu), Çobanköy (Çeşmebaşı Küme Evleri, Çimenlik Sk., Çoban Merkez Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Şehit Mesut Küme Evleri), Dereli (Dereli Cami Sk., Dereli Çamlık Sk., Dereli Cumhuriyet Sk., Dereli Köy Yolu, Dereli Köyü İç Yolu, Dereli Okul Sk., Ilıcak Dere Küme Evleri, Kavaklık Küme Evleri, Kürdüllü Yolu, Kuru Harım Küme Evleri), Eğridere (Ağıl Sk., Ambarkavak Küme Evleri, Camiüstü Sk., Çayir Küme Evleri, Ceviz Sk., egridere, Eğridere Köyü İç Yolu, Gaziler Sk., Koyuncu Küme Evleri, Kuyu Başı Sk., Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, ova yolu, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sk., Serap Sk., Soğanlık Sk., Tarım Ağalar Sk., Vali Sk., Yenişehir Merkez Küme Evleri), Gökçen (Arif Sk., Asya Sk., Ayaz Sk., Ballı Çıkmazı Sk., Bereketli Sk., Beste Sk., Beyaz Sk., Bilim Sk., Bostan Sk., Can Sk., Ceren Sk., Çeşmebaşı Küme Evleri, Dibek Sk., Dilek Çıkmazı Sk., Ecevit Cd., Gazi Atatürk Cd., Gökçen Zafer Meydanı, Göldere Küme Evleri, Gülistan Sk., Hacı Ali Sk., Hal Sk., Hamiyet Sk., İncir Sk., İsmet İnönü Cd., Karabekir Sk., Kemer Sk., Kıymet Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Melek Sk., Menderes Blv., Mesut Sk., Mine Sk., Molla Sk., Oba Sk., Sabır Çıkmazı Sk., Sağlık Sk., Şahin Sk., Saka Sk., Şakar Sk., Saray Sk., Saruhanlı Yolu, Şehit Mahmut Moran Cd., Şehit Seyhan Kafalı Cd., Sıla Sk., Stadyum Sk., Sude Sk., Tire Cd., Umut Çıkmazı Sk., Yamaç Sk., Yaşar Çınarlı Sk., Yasemin Sk., Yeşim Sk.), Kahrat (Abdi İpekçi Cd., Aslan Çıkmazı Sk., Bahar Çıkmazı Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Barış Çıkmazı Sk., Batı Küme Evleri, Beyaz Çıkmazı Sk., Beyazıt Sk., Bilge Sk., Birlik Çıkmazı Sk., Buldanlı Çıkmazı Sk., Çağdaş Sk., Çilek Sk., Çınar Çıkmazı Sk., Ecevit Cd., Eğri Sk., Esnaf Sk., Evrim Sk., Gazi Atatürk Cd., Genç Sk., Gonca Çıkmazı Sk., Güler Çıkmazı Sk., Gültekin Sk., Gurbet Sk., Gürgen Sk., Hakim Çıkmazı Sk., Hasret Çıkmazı Sk., Hatıra Sk., Hürriyet Sk., Huzur Çıkmazı Sk., İlkokul Sk., Irmak Sk., İşlek Çıkmazı Sk., İsmet İnönü Cd., İstiklal Sk., İzzet Halil Çıkmazı Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

13:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3817480

Demirci (6262/1. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

11:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3817776

Demirci (18. Sk., 19. Sk., 6253. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri)

Planlandı

18.09.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Arıza Manevresı

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3817813

Ertuğrul (3031. Sk., 3035. Sk., 3039. Sk., 3043. Sk., 3047. Sk., 3049. Sk., 3058. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kazım Karabekir Cd., Kıbrıs Cd., Üzeyir Dalgıç Cd.), Tepeköy (3035. Sk., 4501. Sk., 4502. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4507. Sk., 4508. Sk., 4509. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4514. Sk., 4516. Sk., 4518. Sk., 4520. Sk., 4524. Sk., 4526. Sk., 4538. Sk., 4540. Sk., 4567. Sk., 4571. Sk., 4573. Sk., 4575. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., Ağalar Cd., Erdinç Tekirli Cd., Gümüşpala Cd., Hükümet Cd., Hüseyin Yener Cd., İsmetpaşa Cd., Kazım Dirik Cd., Kazım Karabekir Cd., Kenar Sk., Serdar Genç Cd.)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3817818

Ertuğrul (3035. Sk., 3037. Sk., 3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., Aydın Cd., Mithatpaşa Cd., Serdar Genç Cd.), Tepeköy (3035. Sk., 3056. Sk., 4513. Sk., 4514. Sk., 4517. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4534. Sk., 4536. Sk., 4538. Sk., 4542. Sk., 4552. Sk., 4557. Sk., 4559. Sk., 4561. Sk., 4563. Sk., 4575. Sk., 4577. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., Aydın Cd., Erdinç Tekirli Cd., Gümüşpala Cd., Hürriyet Cd., İsmetpaşa Cd., Serdar Genç Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3818392

Subaşı (206. Sk., 307. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 328. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 346. Sk., 359. Sk., Süleyman Bozkurt Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3816885

Çamlıçay (4160. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3012. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3275. Sk., 3277. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3285. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3293. Sk., 3298. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., Pakize Hanım Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (4065. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., 4129. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4139. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4146. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817178

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817183

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

Planlandı

18.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817186

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817504

Balıklıova (13030. Sk., 13030/1. Sk., 13030/2. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13033/1. Sk., 13034. Sk., 13035. Sk., 13036. Sk., 13037. Sk., 13038. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13041/1. Sk., 13042. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13046. Sk., 13046/1. Sk., 13047. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817583

Kalabak (3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk.), M. Fevzi Çakmak (Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4134. Sk., 4138. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv.)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817585

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)

Planlandı

18.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817590

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)

Planlandı

18.09.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3817591

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Esen Sk., Manolya Sk., Yasemin Sk.), Sıra (2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Gölgeli Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816791

Çamlık (791. Sk., 793. Sk., 795. Sk., 797. Sk., 798. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 803/1. Sk., 806. Sk., 808. Sk., 808/1. Sk., 812. Sk., 816. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816898

Göksu (679. Sk., 679/1. Sk., 679/10. Sk., 679/12. Sk., 679/14. Sk., 679/16. Sk., 679/2. Sk., 679/3. Sk., 679/6. Sk., 679/8. Sk., 684/20. Sk., 695. Sk., 695/1. Sk., 695/10. Sk., 695/3. Sk., 695/4. Sk., 695/6. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Mustafa Kemal (254/A Grubu Küme Evleri, 254/a Gurubu. Sk., 694. Sk., 694/1. Sk., 694/10. Sk., 694/11. Sk., 694/12. Sk., 694/13. Sk., 694/14. Sk., 694/15. Sk., 694/16. Sk., 694/17. Sk., 694/24. Sk., 694/26. Sk., 694/27. Sk., 694/33. Sk., 694/8. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

17.09.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816900

Gaziler (1052. Sk., 1052/1. Sk., 1052/2. Sk., 1054. Sk., 1054/1. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.), Şirinkapı (1052. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.), Yaylacık (1018. Sk., 1020. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1030. Sk., 175. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 186/7. Sk., 190. Sk., 190/3. Sk., 190/4. Sk., 190/5. Sk., 190/6. Sk., 190/7. Sk., 190/8. Sk., 190/9. Sk., 191/1. Sk., 191/2. Sk., 191/3. Sk., 191/4. Sk., 191/5. Sk., 191/7. Sk., 191/8. Sk., 191/9. Sk., 46/1. Sk., 46/6. Sk., 46/7. Sk., 46/8. Sk., 46/9. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Şehit Jandarma Komando Er Engin Demirci Parkı, Yavuz Sultan Selim Cd.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816904

Mustafa Kemal (686. Sk., 686/1. Sk., 686/11. Sk., 686/12. Sk., 686/13. Sk., 686/14. Sk., 686/15. Sk., 686/16. Sk., 686/19. Sk., 686/20. Sk., 686/22. Sk., 686/23. Sk., 686/27. Sk., 686/5. Sk., 686/54. Sk., 686/6. Sk., 686/7. Sk., 694. Sk., 694/47. Sk., 697/18. Sk., 697/19. Sk., 697/20. Sk., 697/22. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816907

İnönü (677. Sk., 680. Sk., 680/2. Sk., 680/3. Sk., 680/4. Sk., 680/5. Sk., 680/6. Sk., 680/7. Sk., 682/11. Sk., 682/2. Sk., 682/3. Sk., 683. Sk., 684. Sk., 684/1. Sk., 685/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Mustafa Kemal (697/15. Sk., 697/16. Sk., 697/17. Sk., 697/19. Sk., 697/20. Sk., 697/22. Sk., 697/6. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

17.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816915

Göksu (679. Sk., 679/13. Sk., 679/2. Sk., 679/30. Sk., 679/4. Sk., 679/5. Sk., 679/7. Sk., 684/12. Sk., 684/13. Sk., 684/15. Sk., 684/16. Sk., 684/17. Sk., 684/18. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Mustafa Kemal (694/1. Sk., 694/2. Sk., 694/3. Sk., 694/4. Sk., 694/41. Sk., 694/42. Sk., 694/43. Sk., 694/44. Sk., 694/45. Sk., 694/5. Sk., 697. Sk., 697/1. Sk., 697/3. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

17.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816918

Mustafa Kemal (254. Sk., 686/11. Sk., 686/14. Sk., 686/18. Sk., 686/21. Sk., 686/9. Sk., 694. Sk., 694/28. Sk., 694/43. Sk., 694/47. Sk., 694/48. Sk., 694/49. Sk., 694/50. Sk., 697/14. Sk.), Zafer (284/3. Sk., 284/5. Sk., 284/6. Sk., 284/7. Sk., 284/8. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816920

İnönü (672/8. Sk., 682/14. Sk., 685. Sk., 685/1. Sk., 685/2. Sk., 685/3. Sk., 689/3. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., Osman Serdengeçti Cd.), Mustafa Kemal (686. Sk., 686/12. Sk., 686/16. Sk., 686/17. Sk., 686/2. Sk., 686/24. Sk., 686/31. Sk., 686/33. Sk., 686/34. Sk., 686/35. Sk., 686/5. Sk., 686/53. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3816940

Ufuk (1001. Sk., 1019. Sk., 921. Sk., 928. Sk., Mehmetçik Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817470

Çamlık (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 841. Sk., 841/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 851/1. Sk., 851/2. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 858. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (853. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (2763. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 910/3. Sk., 913. Sk., 915. Sk., 917. Sk., 917/1. Sk., 917/2. Sk., 917/3. Sk., Ceylan Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kılıç Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)

Planlandı

18.09.2026

13:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817480

Karacaağaç (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4005/3. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4017/1. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4028. Sk., Belenbaşı Yolu Üzeri Sk., Dede Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk., Kolcu Bağı Grubu Sk., Meşelik Yolu Sk., Şehit Er Zeki Toker Cd., Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Yolüstü Mevkii Sk.), Kırklar (5025/2. Sk., 5025/3. Sk., 5025/5. Sk., Karabağlar Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817694

Mustafa Kemal (254/A Grubu Küme Evleri, 254/a Gurubu. Sk., 694/17. Sk., 694/26. Sk., 694/30. Sk., 694/32. Sk., 694/33. Sk., 694/37. Sk., 694/38. Sk., 694/39. Sk., 694/40. Sk., 694/6. Sk., 694/7. Sk., 694/8. Sk., 696/10. Sk., 696/11. Sk., 696/12. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817706

Mustafa Kemal (254. Sk., 686/14. Sk., 694. Sk., 694/12. Sk., 694/22. Sk., 694/25. Sk., 694/28. Sk., 694/29. Sk., 694/42. Sk., 694/43. Sk., 694/45. Sk., 694/47. Sk., 694/48. Sk., 694/53, 697/14. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817712

Mustafa Kemal (686/10. Sk., 686/27. Sk., 686/28. Sk., 686/30. Sk., 686/32. Sk., 686/37. Sk., 686/38. Sk., 686/39. Sk., 686/40. Sk., 686/46. Sk., 686/47. Sk., 686/49. Sk., 686/52. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817714

Mustafa Kemal (254. Sk., 254/18. Sk., 254/A Grubu Küme Evleri, 694/10. Sk., 694/15. Sk., 694/18. Sk., 694/19. Sk., 694/20. Sk., 694/21. Sk., 694/22. Sk., 694/23. Sk., 694/26. Sk., 696/15. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817719

Mustafa Kemal (686/15. Sk., 686/19. Sk., 686/2. Sk., 686/24. Sk., 686/25. Sk., 686/26. Sk., 686/27. Sk., 686/29. Sk., 686/4. Sk., 686/41. Sk., 686/5. Sk., 686/54. Sk., 686/8. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817721

Göksu (684/12. Sk.), İnönü (683. Sk., 684. Sk., 684/1. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Mustafa Kemal (697/1. Sk., 697/2. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

18.09.2026

11:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817776

Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

Planlandı

18.09.2026

11:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3817809

Karacaağaç (4006. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4017. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818272

Adatepe (2. Sk., 2/16. Sk., 2/3. Sk., 2/6, 2/7, 2/8, 24. Sk., 25. Sk., 3/8. Sk., 6. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818273

Adatepe (3/10. Sk., 3/11. Sk., 3/13. Sk., 3/15. Sk., 3/18. Sk., 3/21. Sk., 3/7. Sk., 3/8. Sk., 3/9. Sk., Yahya Kemal Beyatlı Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818277

Adatepe (15. Sk., 2/8, 22. Sk., 3/5, 35/1. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818281

Adatepe (11. Sk., 14. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 26/1. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 9. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818283

Adatepe (11/1. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 26/1. Sk., 28/9. Sk.)

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3818286

Adatepe (62/10. Sk., 62/5. Sk., 62/9. Sk., Erdem Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816911

Alsancak (Ali Çetinkaya Blv., Atatürk Cd., Can Yücel Sk., Cumhuriyet Blv., İrfan Boyuer Sk., Profesör Doktor Nusret H. Fişek Cd.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816914

Alsancak (1435. Sk., 1445. Sk., 1446. Sk., 1447. Sk., Ali Çetinkaya Blv., Cumhuriyet Blv.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv., Plevne Blv.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816916

Alsancak (1446. Sk., Can Yücel Sk., Cumbalı Sk., Cumhuriyet Blv.)

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3817470

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

Planlandı

19.09.2026

20:00 - 20:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3818167

Çınarlı (Fatih Cd.)

Planlandı

19.09.2026 - 20.09.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3818169

Çınarlı (Fatih Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3818333

Akdeniz (Şehit Fethi Bey Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

13:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3817480

Oğlananası Atatürk

Planlandı

18.09.2026

11:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3817776

Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3818292

Orta (1083. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1167. Sk., 1169. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., 1193. Sk., 1195. Sk., 1218. Sk., 1220. Sk., 1222. Sk., 1224. Sk., 1226. Sk., 1228. Sk., 1230. Sk., 29 Ekim Cd., 8101. Sk., 8103. Sk., Kamil Eser Cd., Türkan Saylan Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3818295

Gümüldür İnönü (1260. Sk., 6159. Sk.), Orta (1113. Sk., 1117. Sk., 1260. Sk., 1264. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., Kamil Eser Cd., Koy Yolu)

Planlandı

19.09.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3818296

Çukuraltı (2133. Sk., 2135. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2139/1. Sk., 2141. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2147. Sk., 2149. Sk., 2151. Sk., 2153. Sk., 2155. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2194. Sk., 2196. Sk., 2198. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2204. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİS

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816809

Bahçelerarası (Denizaltı Sk., İskele Sk., Körfez Sk., Liman Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Tan Sk., Tümay Sk., Yıldız Sk.)

Planlandı

17.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816814

Bahçelerarası (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk., Yıldız Sk.), İnciraltı (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk.)

Planlandı

18.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816837

Bahçelerarası (Anafor Sk., Nehir Sk., Suna Sk., Tümay Sk.)İ

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİS

Planlandı

18.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3815051

Balatçık (1671/1. Sk., 8788. Sk., 8788/2. Sk., 8788/6. Sk., 8914. Sk., 8915. Sk., 8915/1. Sk., 8915/2. Sk., 8915/3. Sk., 8915/4. Sk., 8915/5. Sk., 8915/6. Sk., 8915/7. Sk., 8915/8. Sk., 8916. Sk., 8950/5. Sk.)

Planlandı

18.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3817655

Kaklıç (10315/1. Sk., 10316. Sk., 10317. Sk., 10317/1. Sk., 10317/4. Sk., 10317/6. Sk., 10317/7. Sk., 10320. Sk., 10321. Sk., 10321/1. Sk., 10322. Sk., 10324. Sk., 10324/1. Sk., İzmir Cd.)İ

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816796

Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)

Planlandı

17.09.2026

13:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816797

Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816857

Dokuz Eylül (322. Sk., 323. Sk., 323/1. Sk., 325. Sk., 325/1. Sk., 325/2. Sk., 327. Sk., 327/1. Sk., 329. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 351. Sk., Betontaş Yolu Sk., Ulaştırma Cd.)

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3817159

Fatih (1142. Sk., 1182. Sk., 1184/1. Sk., 1184/2. Sk., 1184/3. Sk., 1185. Sk., 1201/1. Sk., 1203. Sk., Ege Cd.)

Planlandı

19.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3817168

Fatih (1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1187. Sk., 1188/1. Sk., Ege Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3816825

Çamtepe (Canlar Sk., Esen Sk., Orhan Veli Sk., Sucu Sk., Yalın Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk.), Narlı (Candan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3817583

Yelki

Planlandı

18.09.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3817585

Yelki

Planlandı

18.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3817590

Yelki

İzmir elektrik kesintisi 17-18-19 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Buca, Ödemiş, Bayındır, Bornova, Urla, Konak, Çeşme)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3817848

Gümüşpala (7000. Sk., 7030. Sk., 7030/1. Sk., 7030/2. Sk., 7032. Sk., 7033/2. Sk., 7033/3. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk.), Turan

Planlandı

19.09.2026

17:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3817850

Gümüşpala (7000. Sk., 7030. Sk., 7030/1. Sk., 7030/2. Sk., 7032. Sk., 7033/2. Sk., 7033/3. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk.), Turan

Planlandı

19.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3817855

Turan

Planlandı

19.09.2026

20:00 - 20:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3818167

Mansuroğlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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