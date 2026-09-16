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Ekonomi

Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında 'enflasyon' öne çıktı

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Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında 'enflasyon' öne çıktı
Başlık ResmiFed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, ekonominin dirençli seyrettiğini ancak enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu vurguladı. Warsh, bundan sonraki faiz kararlarının yönüne ilişkin ise net bir sinyal vermedi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puanlık artışla yüzde 3,75-4,00 bandına taşıdı. Kararın ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Kevin Warsh, sıkılaşma adımının ekonomik direncin korunduğu ve temel göstergelerde toparlanmanın yaşandığı bir konjonktürde atıldığını bildirdi.

Warsh; işsizlik oranının düşük kaldığını, iş ilanları ile çalışma saatlerinin arttığını kaydetti. Finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmekte zorlandığını belirten Warsh, bu görüşün FOMC üyelerinin büyük bölümü tarafından paylaşıldığını söyledi. Warsh, faiz artışıyla daha önce uygulanan gevşemenin bir bölümünün geri alındığını ifade etti.

Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı
Başlık ResmiFed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı
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"YÜZDE 2 HEDEFİNE İLERLEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Fed’in iş gücü piyasasına ilişkin hedeflerinin iyi durumda olduğunu söyleyen Warsh, bankanın öncelikli odağının fiyat istikrarı olduğunu vurguladı.

Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve uzun süredir bu seviyelerde kaldığını belirten Warsh, yaz aylarında açıklanan verilerin enflasyon görünümünde yeterli iyileşmeye işaret etmediğini söyledi.

Warsh, hem 6 aylık hem de 12 aylık dönemde fiyat artışının yüzde 3’ün üzerinde olduğu çok sayıda kategori bulunduğunu kaydetti.

Temel enflasyonun zamanında yüzde 2 hedefine ilerlediğinden emin olunması gerektiğini vurgulayan Warsh, FOMC’nin mevcut durumda bu koşulun sağlanmadığı sonucuna vardığını aktardı.

Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise dengeli olduğunu ifade etti.

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NET PATİKA ÇİZİLMEDİ

Geleceğe yönelik net bir faiz patikası çizmeyen Warsh, tek bir veriye göre hareket etmediklerini belirterek eğilimlerin önem taşıdığını, tekil verilerin ise yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı
Başlık ResmiFed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı

“İleriye dönük yönlendirme işiyle uğraşmıyorum” diyen Warsh, gelecekte alınabilecek faiz kararları hakkında ön yargıda bulunmayacağını vurguladı.

Warsh, mevcut faiz artışını “sağduyulu bir karar” olarak nitelendirirken tarafsız faiz oranının güncel kararlar üzerinde operasyonel bir etkisi olmadığını belirtti.

Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı
Başlık ResmiFed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında enflasyon öne çıktı

TAHVİL GETİRİLERİ NEDEN YÜKSEK?

Fed Başkanı, tahvil getirilerindeki yükselişin ekonomik güç, sermaye rekabeti ve artan jeopolitik risklerden kaynaklandığını söyledi.

Yapay zekâ alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Warsh, Fed bünyesindeki görev gücünün hazırlayacağı raporu yıl sonuna kadar sunmasını beklediklerini açıkladı.

Warsh, fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için iş gücü piyasasına zarar verilmesinin gerekmediğini de sözlerine ekledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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