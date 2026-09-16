Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık elektrikli ve arkadan itişli
Volkswagen, elektrikli performans otomobili ailesini ID. Polo GTI’ın ardından ID.3 GTI ile genişletiyor. Henüz seri üretim öncesi prototip statüsünde bulunan otomobilin 2027 yılının başında siparişe açılması planlanıyor.
Yeni model, içten yanmalı motora sahip Golf GTI’ın doğrudan elektrikli karşılığı olarak konumlandırılmasa da benzer boyutları, günlük kullanıma uygun beş kapılı gövdesi ve performans odaklı şasi ayarlarıyla elektrikli hot hatch sınıfında yer alacak.
GTI TARİHİNİN EN GÜÇLÜ MODELİ
ID.3 GTI’ın arka aksında bulunan elektrik motoru 240 kW, yani yaklaşık 322 HP güç üretiyor. Maksimum tork ise 545 Nm olarak açıklandı.
Elektrik motorunun sunduğu anlık tork sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. Azami hız elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılıyor.
Bu değerler ID.3 GTI’ı Volkswagen’ın bugüne kadar seri üretime hazırladığı en güçlü GTI yapıyor. Bununla birlikte otomobilin gücü, mevcut ID.3 GTX Performance’ın teknik değerlerine oldukça yakın. GTI versiyonunun asıl farkı yalnızca motor gücünden değil, direksiyon, süspansiyon ve elektronik sürüş sistemlerinde yapılan özel ayarlardan kaynaklanıyor.
GTI İLK KEZ ARKADAN İTİŞLİ OLDU
Golf ve Polo temelli geleneksel GTI modellerinde güç ön tekerleklere aktarılıyor. ID.3 GTI ise elektrikli MEB platformunun yapısı nedeniyle arkadan itişli bir düzene sahip.
Bu değişiklik, GTI tarihinde önemli bir ayrılığı temsil ediyor. Elektrik motorunun arka aksa yerleştirilmesi ön tekerleklerin yalnızca yönlendirme görevini üstlenmesini sağlıyor. Böylece yüksek torkun direksiyonda oluşturabileceği çekiş etkisi azaltılırken daha dengeli bir sürüş karakteri hedefleniyor.
ID.3 GTI’da DCC adaptif spor süspansiyon, progresif direksiyon ve Volkswagen’ın sürüş dinamiklerini yöneten elektronik kontrol sistemleri bulunuyor. Marka, otomobilin düz çizgi performansından çok virajlardaki tepkilerine ve sürücüyle kurduğu bağlantıya önem verildiğini belirtiyor.
79 KWH BATARYA İLE 601 KİLOMETRE MENZİL
Otomobilde kullanılabilir kapasitesi 79 kWh olan batarya görev yapıyor. Volkswagen’ın ön verilerine göre ID.3 GTI, WLTP ölçüm standardında tek şarjla 601 kilometreye kadar yol alabilecek.
ID.3 GTI, DC şarj istasyonlarında 183 kW’a kadar güç kabul edebilecek. Uygun bir istasyonda bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması yaklaşık 30 dakika sürecek.
KLASİK GTI AYRINTILARI ELEKTRİKLİ GÖVDEYE TAŞINDI
ID.3 GTI, standart modelden daha sportif tamponları, geniş hava girişleri ve GTI modelleriyle özdeşleşen kırmızı tasarım ayrıntılarıyla ayrılıyor. Ön bölümde kullanılan kırmızı şerit, koyu renkli parçalar ve özel GTI logoları modelin kimliğini belirginleştiriyor.
Otomobilde 20 inç alaşım jantlar, Matrix LED farlar, daha büyük bir arka tavan spoyleri ve sportif görünümlü arka difüzör bulunuyor. Gövde yere standart ID.3’e kıyasla daha yakın konumlandırılırken süspansiyon ayarları da performanslı sürüşe göre yeniden düzenleniyor.
Kabinde kırmızı dekoratif parçalar, GTI amblemleri, spor koltuklar ve modele özel dijital gösterge grafikleri kullanılıyor.
SATIŞLAR 2027’DE BAŞLAYACAK
Volkswagen ID.3 GTI şu aşamada seri üretime çok yakın bir prototip olarak tanımlanıyor. Bu nedenle menzil, tüketim ve şarj süresi gibi bazı teknik veriler üretim başlayana kadar değişebilir.
Modelin Avrupa’daki ön satışlarının 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.