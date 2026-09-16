Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık elektrikli ve arkadan itişli

GTI TARİHİNİN EN GÜÇLÜ MODELİ

ID.3 GTI’ın arka aksında bulunan elektrik motoru 240 kW, yani yaklaşık 322 HP güç üretiyor. Maksimum tork ise 545 Nm olarak açıklandı.

Elektrik motorunun sunduğu anlık tork sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. Azami hız elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılıyor.

Bu değerler ID.3 GTI’ı Volkswagen’ın bugüne kadar seri üretime hazırladığı en güçlü GTI yapıyor. Bununla birlikte otomobilin gücü, mevcut ID.3 GTX Performance’ın teknik değerlerine oldukça yakın. GTI versiyonunun asıl farkı yalnızca motor gücünden değil, direksiyon, süspansiyon ve elektronik sürüş sistemlerinde yapılan özel ayarlardan kaynaklanıyor.