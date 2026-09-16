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Spor

MHK tek tek açıkladı: Tartışmalı hakem kararları için videolu değerlendirme

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MHK tek tek açıkladı: Tartışmalı hakem kararları için videolu değerlendirme
Başlık ResmiMHK tek tek açıkladı: Tartışmalı hakem kararları için videolu değerlendirme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynanan maçlardan seçilen tartışmalı pozisyonlara ilişkin hazırlanan Hakem Kararları Analizi'ni paylaştı. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, çok konuşulan pozisyonları değerlendirdi.

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Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş, Galatasaray-Göztepe ve Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yorumları futbol kamuoyuyla paylaşıldı.

Anthony Taylor
Başlık ResmiAnthony Taylor

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE

Dakika 49: Mert Müldür'ün kafa vurduktan sonra Dimitris Gutas'ın müdahale ettiği, hücum oyuncusunun şut çekme veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilemediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığı ifade edildi.

Dakika 71: Anderson Talisca'nın şutunda Goutas'ın eline çarpan topta Başkent ekibinin oyuncusunun eline temasın minimal seviyede olması ve topun kaleye gitmesini engellemediği, topun yönünü değiştirmediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığı söylendi.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı
Başlık ResmiMerkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı
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ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ

Dakika 7: Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında gerçekleşen pozisyonda Alanyasporlu futbolcunun, Trossard'ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık kanıt bulunduğu nedeniyle Aliti'ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiği açıklandı. VAR'ın maçın hakemini saha içi incelemeye çağırması gerektiği belirtildi.

Dakika 56: Dusan Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda Aliti'nin müdahalesinin dışarda olduğu ve Beşiktaş lehine serbest vuruş verilmesi gerektiği ifade edildi.

GALATASARAY-GÖZTEPE

Dakika 59: Victor Osimhen topa dokunmuş olsa da oyuncular arasındaki temasın savunma oyuncusundan ziyade hücumcunun hareketinden kaynaklandığı, bacakların birbirine temas ettiği ancak gerçek anlamda bir çelme oluşmadığı dile getirildi. Pozisyonun penaltı olmadığı bildirildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı
Başlık ResmiMerkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı

AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR

Dakika 45+5: Mbaye Diagne'nin penaltı atışında kaleci Andre Onana'dan dönen topu Yira Sor, ağlara gönderdi. Diagne'nin penaltıyı kullandığı sırada Sor'un ceza sahası içinde olması sebebiyle ağlara giden topun geçerlilik kazanmaması gerektiği ifade edildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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