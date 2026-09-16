Avcılar D-100 yan yolda servis midibüsü kaza yaptı

İstanbul Avcılar’da D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İstanbul Avcılar'da D-100 kara yolunda bir otomobile çarpan servis midibüsü yan yola geçip güçlükle durdu. Kazada midibüste yer alan 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Avcılar D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 34 LUZ 941 plakalı servis midibüsü ve 34 MC 4328 plakalı yabancı uyruklu kadının kullandığı araç kazaya karıştı. Kaza sebebiyle kontrolden çıkan midibüs, yan yola geçip güçlükle durabildi. Kazada servis midibüsünde olan 9 kişi yaralandı.

TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis gönderildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında yan yolu kapatan midibüs sebebiyle trafik tamamen durdu. Ekiplerin çalışmasıyla midibüs çekilerek yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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