Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından TEKNOFEST, 2026 yılında Güneydoğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sergileneceği festival için ziyaretçi kayıtları da başladı. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa ne zaman, giriş ücretsiz mi? İşte detaylar...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum, şirket, üniversite ve kuruluşun desteğiyle düzenlenecek.

TEKNOFEST ŞANLIURFA NE ZAMAN?

TEKNOFEST Şanlıurfa 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

5 gün boyunca devam edecek festivalin adresi ise Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak. Organizasyon kapsamında teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, konserlerden atölyelere kadar çok sayıda etkinlik ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

TEKNOFEST Şanlıurfa ne zaman, giriş ücretsiz mi? İşte ziyaret saatleri ve tarihler!

TEKNOFEST ŞANLIURFA'YA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST Şanlıurfa'ya katılım ücretsiz olacak.

Etkinlik alanına girmek isteyen ziyaretçilerin festival öncesinde çevrim içi ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor.

TEKNOFEST Şanlıurfa ne zaman, giriş ücretsiz mi? İşte ziyaret saatleri ve tarihler!

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ZİYARET SAATLERİ

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçi giriş ve çıkışları belirli saatler arasında yapılabilecek. Festival alanı 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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