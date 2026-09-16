Nefes darlığı ve çabuk yorulma varsa dikkat! “Akciğer tansiyonu” uyarısı

Halk arasında “akciğer tansiyonu” olarak bilinen pulmoner hipertansiyon, erken tanı konulmadığında ciddi kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle açıklanamayan nefes darlığı, çabuk yorulma, bayılma ve göğüs ağrısı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda pulmoner hipertansiyon hastalığına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, hastalığın tanı ve tedavi süreçleri ile Trakya Üniversitesi Hastanesi Pulmoner Hipertansiyon Polikliniği'nde sunulan hizmetler anlatıldı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, toplantıda yaptığı konuşmada, erken teşhis edilmeyen pulmoner hipertansiyonun ciddi kalp hastalıklarına yol açabileceğine dikkati çekti.

NEFES DARLIĞI, ÇABUK YORULMA, BAYILMA VARSA…

Nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı gibi belirtiler yaşayan, özellikle risk grubundaki kişilerin uzman hekime başvurmasının önem taşıdığını vurgulayan Üstündağ, erken tanının tedavi sürecindeki öneminden bahsetti.

Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Kaya da pulmoner hipertansiyonun kalbin sağ tarafından akciğerlere kan taşıyan damarlardaki basıncın yükselmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın birçok farklı durumla ilişkili olabildiğini aktaran Kaya, "Açıklanamayan nefes darlığı, çabuk yorulma, bayılma ve göğüs ağrısı gibi şikayetler dikkate alınmalı." dedi.

RİSK TAŞIYANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Ailesinde pulmoner hipertansiyon öyküsü bulunanlar ile doğumsal kalp hastalığı ve skleroderma gibi romatizmal bağ dokusu hastalıkları olan kişilerin risk açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, poliklinikte hastaların ayrıntılı incelemelerden geçirildiğini kaydetti.

Kaya, tanı sürecinde ekokardiyografi, ritim takibi ve gerekli durumlarda ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını bildirdi.

Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tanı ve takip hizmetlerinin yanı sıra uygun hastalarda atriyal septal defektlerin girişimsel yöntemlerle kapatılması ve pulmoner kapak darlıklarına yönelik balon uygulamalarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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