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Yaşam

Oyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında

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Osmaniye’de taşınan mezarlık sonrasında ortada kalan 20 mezarın zamanla çocukların oyun alanı içinde kalmasının ardından ortaya çıkan görüntü hayrete düşürdü. Mahalleli alanın modern bir parka dönüştürülmesi için çağrı yaparken, çocukların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

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Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde uzun yıllar mezarlık olarak kullanılan alandaki mezarların büyük bölümü zaman içerisinde başka bir mezarlığa taşındı. Daha sonra bölgede yapılan çevre düzenlemesi ile ortaya çıkan manzara ise hem tedirgin etti hem de şaşırttı.

Yapılan alan mahalle sakinlerinin dinlendiği, çocukların park olarak kullandığı bir alana dönüşürken, 20 mezar ve mezar taşı alanın içerisinde kaldı. Zamanla "mezarlık parkı" olarak anılmaya başlayan alanın çocukların ve ailelerin daha rahat kullanabileceği modern bir parka dönüştürülmesini isteyen mahalleli, çağrı yaptı.

Oyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında
Başlık ResmiOyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında

“BİLDİM BİLELİ BU MEZARLIK VAR”

Eyüp Börk ise, "Benim yaşım 47, ben burayı bildim bileli bu mezarlık var. Ama kimisi dolu, kimisi boş. Biz bu mezarlıkları kaldırmasını istiyoruz. Güzel bir park istiyoruz. Bu mezarlıkların çoğu boş. Olanlar da kaldırdı, asri mezarlığa götürüldü" ifadelerini kullandı.

Oyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında
Başlık ResmiOyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında

“ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR”

Burada çocukken top oynadıklarını anlatan Ömer Faruk Dere ise şöyle konuştu:

Bu mahallede büyüdük. Mahallenin çocuğuyuz. Burası daha öncesinde mezarlıktı. Biliyorduk. Biz burada top oynuyorduk. Buralar komple mezardı. Sonrasında buraları boşalttılar. Arkada 2 tanesi dolu şuralardakiler boş diyebiliyoruz. Çocukların hem psikolojisi bozuluyor. Mezar görüyorlar. Yani bir düzene girmesini, şöyle güzel bir park olmasını isteriz tabii ki.

Oyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında
Başlık ResmiOyun alanında korkutan görüntü! Mahalleli çocuklarını yaklaştıramıyor, 20 mezar taşı parkın tam ortasında

“KASNAKLI YAPAR UÇURURDUK”

Hamdi Börk adlı vatandaş, "Ben 1960 doğumluyum, ben bildim bileli mezarlık var. Uçurtma uçururduk biz burada mezarlıkta kasnaklı yapar uçururduk. Yakınlarım vardı anneannem vardı. Onu buradan söküp kaldırdılar, Dereobası'na gönderdiler. Mezarlık bizi rahatsız etmez. Ölümden korkanları rahatsız eder mezarlık. Ölümü hatırlar burayı, mezarlığı gördüğünde korkar" dedi.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye
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