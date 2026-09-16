Antalya'da sahte polisler vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı

Antalya'da bir vatandaş kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 7 milyon lira dolandırıldı. Vatandaşın durumu polise anlatması sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını söyledikleri vatandaşın yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ilde yapılan operasyonla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.İ, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandığını ve kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığının söylendiğini anlattı. Yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şahıslara elden verdiğini söyleyen Z.İ'nin başvurusu sonrasında ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise il dışında yakalandı. Soruşturma çerçevesinde olayda 2 ayrı korsan taksinin kullanıldığı tespit edildi. Korsan taksi sahiplerine idari para cezası uygulanırken, 2 otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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