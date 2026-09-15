Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, 1,5 milyon liralık vurgun yapmak isterken, yakayı ele verdi. Polisin anlık takibi ile yakalanan şüpheli tutuklanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Antalya’da dolandırıcıların kurduğu tuzağı, polis ekipleri bozdu. M.A. isimli vatandaş polise giderek bir ihbarda bulundu.

MİT YALANINA BASKIN

Kendisini arayan şüphelinin MİT görevlisi olduğunu belirterek, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi gönderdiğini ve adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediğini anlattı.

Dolandırıcının yalanı elinde patladı! 1,5 milyon liralık tuzağa polis baskını, takip anı kamerada

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonla görüştürmeye devam ettirdi.

Dolandırıcının yalanı elinde patladı! 1,5 milyon liralık tuzağa polis baskını, takip anı kamerada

OYUNUNU POLİS BOZDU

Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç. isimli şahsı takibe alan polis, dolandırıcıların oyununu bozdu. Şüphelinin anlık takibi ve polisten kaçmaya çalıştığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Dolandırıcının yalanı elinde patladı! 1,5 milyon liralık tuzağa polis baskını, takip anı kamerada

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını almaya çalışan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcının yalanı elinde patladı! 1,5 milyon liralık tuzağa polis baskını, takip anı kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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