Türkiye'den Filistin'e kültürel işbirliği mesajı! Bakan Ersoy: Ortak projeler geliştirmekte kararlıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje önerilerini değerlendirdiklerini bildirdi. Ersoy, “Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in tahrip ettiği Filistin'deki kültürel varlıklar hakkında dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bakan Ersoy Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Filistin’in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, “Sayın Hamdan’ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

Türkiyeden Filistine kültürel işbirliği mesajı! Bakan Ersoy: Ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK ORTAK PROJELER

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

Türkiyeden Filistine kültürel işbirliği mesajı! Bakan Ersoy: Ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.

“FİLİSTİN’İN KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Paylaşımında Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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